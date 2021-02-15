«Мидлсбро» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16.02.2021)

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вчера, 22:35

«Мидлсбро» принимает на своем поле «Хаддерсфилд». Поединок запланирован на 16 февраля 2021 года и пройдет в рамках 30-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

На успех «Мидлсбро» букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничейный исход можно поставить за 3.70, а на триумф «Хаддерсфилда» за 4.70. Это будет непростой матч для гостей, хозяева играют в неплохой футбол и много забивают.

Форма команд

«Мидлсбро» находится на восьмой строчке в Чемпионшипе, у клуба 40 очков в активе. В нынешнем сезоне команда забила 32 мяча и пропустила 30. Свои последние матчи «Мидлсбро» проводит не лучшим образом, но в поединке против «Хаддерсфилда» эта команда может выложиться на все сто процентов. Сейчас «Мидлсбро» нужны три балла, чтобы попытаться добраться до позиции, которая дает возможность участвовать в борьбе за выход в АПЛ .

«Хаддерсфилд» — клуб-аутсайдер из Чемпионшипа. Команда находится на 18-й строчке в таблице и имеет в активе 33 очка. В нынешнем сезоне клуб отметился 33 забитыми мячами и пропустил 42 гола. «Хаддерсфилд» проиграл свой последний матч «Уикомбу» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Это будет непростой поединок для команды, в случае еще одного поражения есть риск опуститься еще ниже в таблице.

Информация для ставок

«Мидлсбро» выиграл семь домашних матчей из 14 в нынешнем сезоне

«Хаддерсфилд» лишь дважды выигрывал в гостях в этом сезоне

«Мидлсбро» не может выиграть уже пять матчей кряду

Прогноз

В этом поединке букмекеры принимают ставки на то, что первый гол в матче будет забит «Мидлсбро» — коэффициент 1.58.

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