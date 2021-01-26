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«Мидлсбро» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2021)

26 января 2021, 17:01

В 21-м туре второго по силе чемпионата Англии в гости к «Мидлсбро» приедет «Ротерхэм». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 27 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.435.02
Fonbet Live! 100.00 20.00 1.02
Мелбет 1.96 3.48 4.30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Мидлсбро» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.84. Ничейный результат котируется за 3.50, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.50.

Если считаете, что матч будет с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2,5 за 2.25. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Мидлсбро» на данный момент занимает 7-ю строчку Чемпионшипа, вплотную приблизившись к зоне плей-офф. Результаты команды чередуются победами и поражениями. В прошлом туре было зафиксировано домашнее поражение от «Блэкберна» (0:1), еще ранее одержана победа в гостях над «Ноттингем Форест» (2:1). Отставание от 6-й позиции, которая дает право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ, составляет всего 3 очка.

«Ротерхэм» занимает 22-е место в чемпионате и отстает от ближайших соперников уже на 5 очков. Стоит отметить, что у команды есть еще 3 игры в запасе и возможность все исправить. В последних двух матчах команда смогла набрать 4 очка. После победы над «Дерби Каунти» (1:0) «Ротерхэм» сыграл вничью со «Сток Сити» (3:3).

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» в последних двенадцати домашних матчах проиграл всего три раза
  • «Ротерхэм» выиграл лишь один матч на выезде из последних десяти
  • «Мидлсбро» не может забить на своем поле на протяжении двух матчей

Прогноз

«Мидлсбро» начнет эту встречу очень активно и попытается обозначить свое преимущество с ранней игры. Команде необходимо набирать очки, чтобы продолжить преследование конкурентов. «Ротерхэм» находится не в лучшей форме, поэтому предлагаем выбрать победу хозяев.

Сделать ставку на этот вариант можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.84.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Барнсли» — «Кардифф».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.435.02
Fonbet Live! 100.00 20.00 1.02
Мелбет 1.96 3.48 4.30
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
26 января в 18:10
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Мидлсбро»
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