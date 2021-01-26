«Мидлсбро» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2021)

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26 января 2021, 17:01

В 21-м туре второго по силе чемпионата Англии в гости к «Мидлсбро» приедет «Ротерхэм». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 27 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Мидлсбро» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.84. Ничейный результат котируется за 3.50, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.50.

Если считаете, что матч будет с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2,5 за 2.25. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Мидлсбро» на данный момент занимает 7-ю строчку Чемпионшипа, вплотную приблизившись к зоне плей-офф. Результаты команды чередуются победами и поражениями. В прошлом туре было зафиксировано домашнее поражение от «Блэкберна» (0:1), еще ранее одержана победа в гостях над «Ноттингем Форест» (2:1). Отставание от 6-й позиции, которая дает право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ , составляет всего 3 очка.

«Ротерхэм» занимает 22-е место в чемпионате и отстает от ближайших соперников уже на 5 очков. Стоит отметить, что у команды есть еще 3 игры в запасе и возможность все исправить. В последних двух матчах команда смогла набрать 4 очка. После победы над «Дерби Каунти» (1:0) «Ротерхэм» сыграл вничью со «Сток Сити» (3:3).

Информация для ставок

«Мидлсбро» в последних двенадцати домашних матчах проиграл всего три раза

«Ротерхэм» выиграл лишь один матч на выезде из последних десяти

«Мидлсбро» не может забить на своем поле на протяжении двух матчей

Прогноз

«Мидлсбро» начнет эту встречу очень активно и попытается обозначить свое преимущество с ранней игры. Команде необходимо набирать очки, чтобы продолжить преследование конкурентов. «Ротерхэм» находится не в лучшей форме, поэтому предлагаем выбрать победу хозяев.

Сделать ставку на этот вариант можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.84.

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