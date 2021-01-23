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«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (23.01.2021)

23 января 2021, 00:38

«Милан» в 19-м туре чемпионата Италии принимает на своем поле «Аталанту» из Бергамо. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 23 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.803.702.54
Fonbet Live! 75.00 14.00 1.05
Мелбет 3.09 3.69 2.29
Лига ставок 3.45 3.65 2.18

Ставки букмекеров

«Милан» продолжает лидировать в чемпионате, на 3 пункта опережая «Интер». Однако букмекеры отдают небольшое преимущество именно «Аталанте». Их победа в букмекерской конторе Мелбет оценивается коэффициентом 2.48. На успех «Милана» можно поставить с коэффициентом 2.75. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.75.

По мнению букмекеров, в матче будет забито несколько голов. На ТБ 3 можно поставить с коэффициентом 1.90. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 3 – 1.97.

Форма команд

В последних двух играх «Милан» показывал достаточно напряженную игру, что в конечном результате не помешало им победить с одинаковым счетом 2:0.

«Аталанта» после серии побед дважды сыграла вничью. Команда из Бергамо разошлась миром с «Удинезе» (1:1) и «Дженоа» (0:0). Однако качество игры остается на достаточно высоком уровне. Сейчас «Аталанта» занимает шестую позицию в таблице, отставая от лидера на 10 очков.

Информация для ставок

  • Серия «Аталанты» без поражений в Серии А насчитывает 9 матчей
  • Последнее выездное поражение «Аталанта» потерпела от «Наполи» (1:4) в октябре прошлого года
  • Из последних 5 матчей между командами 4 завершились ничьей

Прогноз

«Милан» остается лидером чемпионата и способен навязать борьбу «Аталанте».

Предлагаем ставку 1Х за 1.58 в букмекерской конторе Мелбет. Для более рисковых игроков подойдет вариант — «Милан» Ф(0) за 2.02.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Майнц» — «РБ Лейпциг».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.803.702.54
Fonbet Live! 75.00 14.00 1.05
Мелбет 3.09 3.69 2.29
Лига ставок 3.45 3.65 2.18
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STVA 1
STVA 1
23 января в 04:20
Думаю Милан не проиграет
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