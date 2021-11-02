«Милан» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

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02 ноября 2021, 10:02

В 4-м туре Лиги чемпионов мы увидим противостояние «Милана» и «Порту», которое состоится в Италии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни одна из команд, но предпочтение больше отдается хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет. При победе гостей зайдет коэффициент 3.78. Ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Милан» продолжает штамповать победы в итальянском чемпионате, где по очереди были обыграны «Болонья» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рома» (2:1), но в Лиге чемпионов все очень плохо, коллектив за три игры не набрал ни одного очка. В предыдущем туре клуб уступил своему нынешнему сопернику (0:1).

«Порту» после трех сыгранных матчей набрал четыре очка и лишь по дополнительным показателям уступает «Атлетико», расположившись на третьей строчке в группе. В чемпионате Португалии команда идет на первом месте. В последнем туре дома «драконы» без проблем разобрались с «Боавиштой» со счетом (4:1).

Информация для ставок

«Милан» и «Порту» одержали пять побед в крайних шести встречах

На выезде «Порту» одержал всего три победы в последних семи матчах

Шесть из восьми минувших игр «Милана» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Три предыдущие очные встречи завершились ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками от обеих команд. Смеем предположить, что в данном матче без голов мы не останемся. Предлагаем поставить на «обе забьют» в БК Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.