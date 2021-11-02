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«Милан» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

02 ноября 2021, 10:02

В 4-м туре Лиги чемпионов мы увидим противостояние «Милана» и «Порту», которое состоится в Италии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Милан
Порту
1 : 1
завершен
03 ноября 2021, 20:45
среда
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни одна из команд, но предпочтение больше отдается хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет. При победе гостей зайдет коэффициент 3.78. Ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Милан» продолжает штамповать победы в итальянском чемпионате, где по очереди были обыграны «Болонья» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рома» (2:1), но в Лиге чемпионов все очень плохо, коллектив за три игры не набрал ни одного очка. В предыдущем туре клуб уступил своему нынешнему сопернику (0:1).

«Порту» после трех сыгранных матчей набрал четыре очка и лишь по дополнительным показателям уступает «Атлетико», расположившись на третьей строчке в группе. В чемпионате Португалии команда идет на первом месте. В последнем туре дома «драконы» без проблем разобрались с «Боавиштой» со счетом (4:1).

Информация для ставок

  • «Милан» и «Порту» одержали пять побед в крайних шести встречах
  • На выезде «Порту» одержал всего три победы в последних семи матчах
  • Шесть из восьми минувших игр «Милана» завершились результатом ТБ 2.5
  • Три предыдущие очные встречи завершились ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками от обеих команд. Смеем предположить, что в данном матче без голов мы не останемся. Предлагаем поставить на «обе забьют» в БК Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.47 2.02 1.87 1.55 2.66
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 1.69 2.30
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Все комментарии
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vb74tm8fdh5j
02 ноября в 13:18
Футбольный клуб Милан одержит победу.
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5e66e97p5qxv
02 ноября в 13:18
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
shlomo
shlomo
02 ноября в 11:50
Милан должен выигрывать....
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