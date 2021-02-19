«Миллуолл» — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 18:48

«Миллуолл» сыграет против «Уикомба Уондерерса» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Поединок запланирован на 20 февраля 2021 года. Несмотря на то, что команды находятся не на самых высоких местах в турнирной таблице, этот матч всё равно стоит посмотреть. Поединки средних клубов являются одними из самых интересных в каждом чемпионате, ведь это настоящая борьба за выживание. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

На победу «Миллуолла» предлагают коэффициент 1.70. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Уикомба» за 5.10 и на ничейный исход за 4.10.

Форма команд

«Миллуолл» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 41 пункт. В нынешнем сезоне команда забила 30 мячей и пропустила 27 голов. Последние матчи «Миллуолл» проводит очень хорошо, клуб не знает поражений и это плохая новость для «Уикомба». «Миллуолл» является непростым соперником и доказывал это в каждом матче в Чемпионшипе нынешнего сезона.

«Уикомб Уондерерс» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа. В активе у клуба, который находится на 24-й строчке, 19 очков. В нынешнем сезоне команда забила всего 22 гола и пропустила 51 мяч. Последние матчи с участием этой команды получаются не самыми интересными, но «Уикомб» всё равно может показать свою неуступчивость и выдать неплохой поединок. Свой оскал «Уикомб» может продемонстрировать уже в поединке против «Миллуолла».

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл три последних матча и еще дважды сыграл вничью

«Уикомб» победил всего в одном матче из последних пяти

«Миллуолл» всего трижды побеждал на своем поле за 15 матчей нынешнего сезона

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 31-й по 45-ю минуту за коэффициент 2.85. Также можно поставить на то, что ничья будет хотя бы в одном из таймов за коэффициент 1.47.