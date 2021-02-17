«Мольде» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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17 февраля 2021, 05:01

Норвежский «Мольде» сыграет с немецким «Хоффенхаймом» в 1/16 финала Лиги Европы. БК Фонбет представила свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Хоффенхайма» и предлагают коэффициент 1.52 на этот исход. Также можно поставить на ничейный результат с коэффициентом 4.60. Победа норвежского клуба оценивается в 6.00.

Форма команд

«Мольде» занимает вторую строчку в норвежском чемпионате, у клуба 62 балла в активе. Чемпионат Норвегии не отличается своей силой, но то, что происходит в нынешнем сезоне, сложно назвать чем-то нормальным. Лидер чемпионата забил 103 гола, тогда как у «Мольде» в активе 77 мячей. Это две самые забивающие команды первенства. «Мольде» пропустил 36 голов и набрал сумасшедший ход, но всё равно отстает от лидирующего «Будё-Глимт». В матче против немцев норвежцам будет очень сложно.

«Хоффенхайм» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Клуб имеет в активе 23 очка. Команда выступает не лучшим образом, даже по своим меркам. «Хоффенхайм» забил 32 гола и пропустил 39 мячей. В последних матчах немцы демонстрируют не слишком привлекательный футбол, но на Лигу Европы этот клуб может настроиться и выдать хороший поединок.

Информация для ставок

«Мольде» выиграл четыре матча из последних пяти

«Хоффенхайм» не может победить три матча кряду

В последних пяти матчах «Мольде» забил 15 мячей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Хоффенхайм» с коэффициентом 1.42. Также можно сделать ставку на то, что «Хоффенхайм» забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.55. Нас ожидает насыщенный на голы матч, особенно учитывая невероятную игру в атаке у норвежской команды.