ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Монако» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.11.2021)

17 ноября 2021, 11:25

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле примет «Лилль». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монако
Лилль
2 : 2
завершен
19 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.433.73
Фонбет 2.15 3.30 3.55
BetBoom 2.03 3.37 3.83

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом данной встречи букмекеры считают «Монако». Ставки на победу хозяев поля БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.34, а победа «Лилля» идет за 3.80.

Форма команд

«Монако» очень плохо проводит текущий розыгрыш Лиги 1. У команды только пять побед и три ничьи, а 18 набранных очков располагают ее на 11-м месте в общем зачете.

«Лилль» показал аналогичную успешность во французской лиге. «Доги» расположились в турнирной таблице прямо за предстоящим соперником, одержав всего одну победу в пяти последних турах чемпионата.

Информация для ставок

• «Лилль» не проигрывал «Монако» в 3 из последних 4 очных встреч
• В 4 последних матчах «Лилля» во всех турнирах прошла ставка «обе забьют – да»
• «Монако» не уступал в 5 последних домашних поединках всех турниров – четыре победы и ничья

Прогноз

Турнирное положение обязует «Монако» и «Лилль» играть на максимальный результат в предстоящей встрече. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по котировке 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.84 2.08 1.46 2.90
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
amrgme6724ea
amrgme6724ea
17 ноября в 13:58
Тотал меньше 2.5 сыграет.
pz9ba8sjut2t
pz9ba8sjut2t
17 ноября в 13:57
Тотал меньше 2.5 пройдет.
hr6vj7dq655d
hr6vj7dq655d
17 ноября в 12:58
Футбольный клуб Монако одержит победу.
txzha5h36uqe
txzha5h36uqe
17 ноября в 12:57
Футбольный клуб Монако выиграет матч.
shlomo
shlomo
17 ноября в 11:27
Много голов в матче не будет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100