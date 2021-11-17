«Монако» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 11:25

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле примет «Лилль». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом данной встречи букмекеры считают «Монако». Ставки на победу хозяев поля БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.34, а победа «Лилля» идет за 3.80.

Форма команд

«Монако» очень плохо проводит текущий розыгрыш Лиги 1. У команды только пять побед и три ничьи, а 18 набранных очков располагают ее на 11-м месте в общем зачете.

«Лилль» показал аналогичную успешность во французской лиге. «Доги» расположились в турнирной таблице прямо за предстоящим соперником, одержав всего одну победу в пяти последних турах чемпионата.

Информация для ставок

• «Лилль» не проигрывал «Монако» в 3 из последних 4 очных встреч

• В 4 последних матчах «Лилля» во всех турнирах прошла ставка «обе забьют – да»

• «Монако» не уступал в 5 последних домашних поединках всех турниров – четыре победы и ничья

Прогноз

Турнирное положение обязует «Монако» и «Лилль» играть на максимальный результат в предстоящей встрече. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по котировке 1.83.