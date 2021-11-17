«Монако» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (19.11.2021)

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле примет «Лилль». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.
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2 : 2
завершен
19 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Умеренным фаворитом данной встречи букмекеры считают «Монако». Ставки на победу хозяев поля БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.34, а победа «Лилля» идет за 3.80.
Форма команд
«Монако» очень плохо проводит текущий розыгрыш Лиги 1. У команды только пять побед и три ничьи, а 18 набранных очков располагают ее на 11-м месте в общем зачете.
«Лилль» показал аналогичную успешность во французской лиге. «Доги» расположились в турнирной таблице прямо за предстоящим соперником, одержав всего одну победу в пяти последних турах чемпионата.
Информация для ставок
• «Лилль» не проигрывал «Монако» в 3 из последних 4 очных встреч
• В 4 последних матчах «Лилля» во всех турнирах прошла ставка «обе забьют – да»
• «Монако» не уступал в 5 последних домашних поединках всех турниров – четыре победы и ничья
Прогноз
Турнирное положение обязует «Монако» и «Лилль» играть на максимальный результат в предстоящей встрече. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по котировке 1.83.