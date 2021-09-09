«Монако» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (11.09.2021)

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сегодня, 18:23

«Монако» и «Марсель» проведут очную встречу на стадионе «Луи II» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 11 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече симпатизируют хозяевам поля. Заключить пари на победу «Монако» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.10. Второй по вероятности исход встречи – победа «Марселя» с котировкой 3.62, а за ничью предложена отметка 3.66.

Аналитики сервиса также считают, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Новый сезон команда «Монако» начала с провалов по всем фронтам. Коллектив не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив эту путевку «Шахтёру» в дополнительных таймах (0:1 и 2:2).

Невнятные результаты дружина Нико Ковача также показала в стартовых турах чемпионата Франции. Единственную победу «монегаски» оформили перед паузой, обыграв в гостях «Труа» (2:1), а перед этим случились поражения от «Ланса» (0:2), «Лорьяна» (0:1) и ничья в игре с «Нантом» (1:1).

«Марсель» разжился семью очками по итогам трех сыгранных матчей в Лиге 1. Южане еще ожидают вердикт по прерванному матчу против «Ниццы», в котором они уступали к 75-й минуте со счетом 0:1.

До этого «Марсель» в результативных матчах обыграл «Монпелье» (3:2) и «Сент-Этьен» (3:1), а также разошелся миром дома с «Бордо» (2:2).

Информация для ставок

В 3 последних матчах «Марселя» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» не проигрывал в 10 из 11 прошлых поединках чемпионата

Ставка ОБЗ выиграла в 10 предыдущих встречах «Монако» и «Марселя»

Прогноз

С атакой у «Монако» и «Марселя» полный порядок, а вот защита у обеих команд стабильно допускает результативные ошибки. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.75.