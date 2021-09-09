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«Монако» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (11.09.2021)

сегодня, 18:23

«Монако» и «Марсель» проведут очную встречу на стадионе «Луи II» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 11 сентября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монако
Марсель
- : -
11 сентября 2021, 22:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.703.48
Фонбет 2.05 3.60 3.50
BetBoom 2.11 3.66 3.51

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече симпатизируют хозяевам поля. Заключить пари на победу «Монако» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.10. Второй по вероятности исход встречи – победа «Марселя» с котировкой 3.62, а за ничью предложена отметка 3.66.

Аналитики сервиса также считают, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Новый сезон команда «Монако» начала с провалов по всем фронтам. Коллектив не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив эту путевку «Шахтёру» в дополнительных таймах (0:1 и 2:2).

Невнятные результаты дружина Нико Ковача также показала в стартовых турах чемпионата Франции. Единственную победу «монегаски» оформили перед паузой, обыграв в гостях «Труа» (2:1), а перед этим случились поражения от «Ланса» (0:2), «Лорьяна» (0:1) и ничья в игре с «Нантом» (1:1).

«Марсель» разжился семью очками по итогам трех сыгранных матчей в Лиге 1. Южане еще ожидают вердикт по прерванному матчу против «Ниццы», в котором они уступали к 75-й минуте со счетом 0:1.

До этого «Марсель» в результативных матчах обыграл «Монпелье» (3:2) и «Сент-Этьен» (3:1), а также разошелся миром дома с «Бордо» (2:2).

Информация для ставок

  • В 3 последних матчах «Марселя» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Марсель» не проигрывал в 10 из 11 прошлых поединках чемпионата
  • Ставка ОБЗ выиграла в 10 предыдущих встречах «Монако» и «Марселя»

Прогноз

С атакой у «Монако» и «Марселя» полный порядок, а вот защита у обеих команд стабильно допускает результативные ошибки. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.44 1.99 1.92 1.55 2.60
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Все комментарии
mjgztrgd8wt5
mjgztrgd8wt5
сегодня в 19:10
Футбольный клуб Монако одержит победу.
qzq7hh4d2bgp
qzq7hh4d2bgp
сегодня в 19:09
Футбольный клуб Монако выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:30
Монако не проиграют
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