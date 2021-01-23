«Монако» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2021)

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23 января 2021, 09:58

Одним из центральных противостояний 21-го тура чемпионата Франции станет матч «Монако» — «Марсель», который пройдет 23 января.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Монако» на правах хозяев. Коэффициент на их победу составит 1,78. Успех «Марселя» представляется за 4.4 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.0.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.76. Низовая встреча менее вероятна, ее можно выбрать за 2.14. «Обе забьют» — 1.73, хотя бы одна команда не забьет – 2.11.

Форма команд

Кажется, что в последнее время «Монако» нашел свою игру. Команда побеждает в 3 матчах подряд и при этом забивает не менее 3 мячей за игру («Монпелье» (3:2), «Анже» (3:0), «Лорьян» (5:2)). Команда Нико Ковача бросается в погоню за лидерами и не собирается оступаться во встрече даже с таким именитым соперником.

Гости напротив, казалось бы, попали в небольшую кризисную ситуацию. Команда Андре Виллаша-Боаша не может победить уже 3 матча. Особенно неожиданным стало домашнее поражение от «Ланса» со счетом 0:1. Если себя сейчас не взять в руки, то можно перечеркнуть успешный старт чемпионата.

Информация для ставок

• «Монако» не проигрывает 5 матчей подряд

• В последних 4 встречах между командами на поле «Монако» было забито не менее 4 мячей

• «Марсель» не может выиграть уже 3 встречи подряд в чемпионате

• В четырех выездных матчах «Марсель» не может забить больше 1 гола за игру

Прогноз

Команды находятся в разном психологическом состоянии, а в такой ситуации однозначным фаворитом выглядит команда Нико Ковача. «Марсель» попытается сыграть на контратаках, но преимущество будет за хозяевами.

Исходя из высокой результативности хозяев, предлагаем остановить свой выбор на ставке ИТБ 1-1.5, за 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.