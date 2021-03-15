«Монца» — «Реджана». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

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вчера, 21:35

29-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам увлекательное противостояние, где «Монца» примет на своем поле «Реджану». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Монца» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.44. На победу гостей коэффициент составляет 6.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.7.

Букмекеры немного больше верят, что матч будет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Монца» идет на втором месте в чемпионате, имея в активе 47 очков. Клубы идут очень плотно со второго по шестое место, любая осечка может стоить команде нескольких позиций. Коллектив только в прошлом туре прервал свою серию без поражений и серьезно настроен на повышение в классе. В прошлой игре «Монца» проиграла «Реджине», а немного ранее обыграла дома «Порденоне» (2:0).

«Реджана» является одной из команд, которые замыкают турнирную таблицу Серии B. Команда находится на 16-м месте (в зоне матчей плей-офф за выживание). В последних трех матчах команда проиграла, что очень настораживает болельщиков и руководство. В прошлом туре чемпионата «Реджана» проиграла «Кремонезе» (0:3), а немного ранее уступила «Лечче» (0:4).

Информация для ставок

· «Монца» проиграла всего два матча из последних десяти во всех турнирах.

· «Реджана» проиграла три матча подряд.

· «Реджана» набрала всего три очка в последних пяти матчах на выезде.

· «Монца» четыре матча подряд (включая товарищеский) не может обыграть «Реджану» на своем поле.

Прогноз

«Монца» очень близка к выходу в Серию А и сейчас коллектив должен собрать все силы, чтобы показывать максимальный результат. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.44.