ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Монца» — «Реджана». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

вчера, 21:35

29-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам увлекательное противостояние, где «Монца» примет на своем поле «Реджану». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

«Монца» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.44. На победу гостей коэффициент составляет 6.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.7.

Букмекеры немного больше верят, что матч будет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Монца» идет на втором месте в чемпионате, имея в активе 47 очков. Клубы идут очень плотно со второго по шестое место, любая осечка может стоить команде нескольких позиций. Коллектив только в прошлом туре прервал свою серию без поражений и серьезно настроен на повышение в классе. В прошлой игре «Монца» проиграла «Реджине», а немного ранее обыграла дома «Порденоне» (2:0).

«Реджана» является одной из команд, которые замыкают турнирную таблицу Серии B. Команда находится на 16-м месте (в зоне матчей плей-офф за выживание). В последних трех матчах команда проиграла, что очень настораживает болельщиков и руководство. В прошлом туре чемпионата «Реджана» проиграла «Кремонезе» (0:3), а немного ранее уступила «Лечче» (0:4).

Информация для ставок

· «Монца» проиграла всего два матча из последних десяти во всех турнирах.

· «Реджана» проиграла три матча подряд.

· «Реджана» набрала всего три очка в последних пяти матчах на выезде.

· «Монца» четыре матча подряд (включая товарищеский) не может обыграть «Реджану» на своем поле.

Прогноз

«Монца» очень близка к выходу в Серию А и сейчас коллектив должен собрать все силы, чтобы показывать максимальный результат. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.44.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
Варианты для Роналду: вернуться в «Реал» или МЮ, остаться в «Юве», перейти в ПСЖ или уехать в США
Вчера, 21:50Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии14
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 23:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Реджана 1919» (Реджо-ди-Эмилия)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100