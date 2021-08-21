«Монпелье» — «Лорьян»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

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вчера, 22:12

В третьем туре чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле примет «Лорьян».

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити для ставок на основные исходы этой игры предложила такую линию: победа «Монпелье» идет по коэффициенту 2.29, ничья – 3.26, а победа «Лорьяна» отмечена котировкой 3.52.

Аналитики сервиса также считают, что команды сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.81, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

К третьему туру нового сезона Лиги 1 «Монпелье», игрока которого собирается подписать клуб РПЛ , подходит без побед. В стартовом туре чемпионата «паладины» побеждали дома «Марсель» со счетом 2:0, но после перерыва пропустили три безответных гола и недосчитались очков (2:3). Затем «Монпелье» отправился в гости к «Реймсу», где команда также обыгрывала соперника по ходу встречи, но не смогла оформить победу – ничья 3:3.

«Лорьян» весьма успешно начал выступление в новом розыгрыше Лиги 1. В стартовом туре «мерлузовые» разжились одним очком в гостях у «Сент-Этьена» (1:1). После этого команда принимала дома «Монако», где она считалась аутсайдером поединка. Несмотря на этот статус, «Лорьян» смог обыграть оппонента с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

• «Лорьян» не побеждал в 16 прошлых гостевых матчах Лиги 1

• В 8 из 10 последних домашних поединков «Монпелье» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)

• «Монпелье» не проигрывал в 6 предыдущих очных встречах против «Лорьяна»

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.68.