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«Монпелье» — «Лорьян»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 22:12

В третьем туре чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле примет «Лорьян».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.383.37
Фонбет 2.25 3.30 3.30
Мелбет 2.34 3.28 3.50
1XBET 2.34 3.28 3.50
BetBoom 2.31 3.38 3.28

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити для ставок на основные исходы этой игры предложила такую линию: победа «Монпелье» идет по коэффициенту 2.29, ничья – 3.26, а победа «Лорьяна» отмечена котировкой 3.52.

Аналитики сервиса также считают, что команды сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.81, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

К третьему туру нового сезона Лиги 1 «Монпелье», игрока которого собирается подписать клуб РПЛ, подходит без побед. В стартовом туре чемпионата «паладины» побеждали дома «Марсель» со счетом 2:0, но после перерыва пропустили три безответных гола и недосчитались очков (2:3). Затем «Монпелье» отправился в гости к «Реймсу», где команда также обыгрывала соперника по ходу встречи, но не смогла оформить победу – ничья 3:3.

«Лорьян» весьма успешно начал выступление в новом розыгрыше Лиги 1. В стартовом туре «мерлузовые» разжились одним очком в гостях у «Сент-Этьена» (1:1). После этого команда принимала дома «Монако», где она считалась аутсайдером поединка. Несмотря на этот статус, «Лорьян» смог обыграть оппонента с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

• «Лорьян» не побеждал в 16 прошлых гостевых матчах Лиги 1
• В 8 из 10 последних домашних поединков «Монпелье» в чемпионате прошла ставка ТБ(2,5)
• «Монпелье» не проигрывал в 6 предыдущих очных встречах против «Лорьяна»

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.80 1.66 2.31
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
BetBoom 3.37 1.35 2.12 1.76 1.68 2.26
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