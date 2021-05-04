«Морейренсе» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.05.21)

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вчера, 15:43

В 31-м туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на своем поле сыграет против «Насионаля». Вашему вниманию обзор линии букмекеров и прогноз на поединок, который пройдет 6 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу «Морейренсе» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.35. Поставить на гостевой успех «Насионаля» можно по коэффициенту 3.10, а на ничью ставки принимаются по коэффициенту 3.34. Также букмекер отдает предпочтение низовому формату грядущего поединка. Исход ТМ(2,5) отмечен по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Морейренсе», набравший 36 очков, идет на восьмой позиции в рейтинге чемпионата Португалии. У хозяев грядущей встречи уже нет никаких задач, они опережают зону вылета на девять очков, а также отстают от первой пятерки на 12 баллов. В четырех последних матчах чемпионата «Морейренсе» не побеждал. Ничейные встречи команды с «Порту» (1:1) и «Санта Кларой» (0:0) были разбавлены поражениями от «Тонделы» (2:3) и «Гимарайша» (0:2).

«Насионал», вероятней всего, понизиться в классе по итогам этого сезона. На данный момент команда замыкает рейтинг лиги, набрав в общей сложности 24 очка. Чтобы избежать прямого вылета, гостям предстоящего матча нужно отыграть гандикап в семь очков от 15-й строчки, что выглядит маловероятным. В прошлом туре чемпионата «Насионал» потерпел 18-е поражение в лиге, уступив в гостях «Спортингу» (0:2).

Информация для ставок

«Насионал» проиграл 11 из 12 прошлых матчей в чемпионате

5 из 6 предыдущих домашних поединков в лиге «Морейренсе» сыграл вничью

«Насионал» пропускал минимум 2 гола в 10 из 12 последних поединков лиги

Прогноз

Несмотря на отсутствие турнирных задач именно «Морейренсе» видится фаворитом в этой игре. У «Насионаля» призрачные шансы спастись от вылета, а защита этой команды стабильно пропускает по несколько мячей в гостях. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Морейренсе» с форой (0) по коэффициенту 1.72 в БК Фонбет.