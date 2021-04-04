«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.04.2021)

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вчера, 18:19

«Морейренсе» и «Спортинг» проведут очную встречу в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 5 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

На правах лидера чемпионата Португалии «Спортинг» считается очевидным фаворитом в предстоящей игре. Сделать ставку на победу гостей букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью можно за 3.94, а победа «Морейренсе» идет с котировкой 7.90.

Небольшое предпочтение букмекеры отводят низовому формату встречи. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.86, больше – 2.04.

Форма команд

«Морейренсе» проводит неплохой сезон в чемпионате Португалии. Сегодняшние гости не ведут борьбу за выживание, занимая восьмую строчку в рейтинге с 30 очками на счету. В первую пятерку команда тоже не попадет, поскольку дистанция от нее составляет 14 очков.

В прошлом туре лиги «Морейренсе» уступил в гостях «Пасуш де Феррейре». Это поражение стало для команды восьмым в сезоне.

«Спортинг» уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. Лиссабонский клуб имеет преимущество над «Порту» в виде семи очков, при одной игре в запасе. В проходящем розыгрыше чемпионата «львы» еще не проигрывали – 20 побед и четыре ничьих.

Последнюю викторию «Спортинг» оформил 20 марта, обыграв дома «Гимараеш» с минимальным счетом.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывал в 24 последних матчах чемпионата

В 11 из 13 предыдущих матчах «Спортинга» в лиге сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Морейренсе» сыграл вничью в 5 из 6 предыдущих домашних поединках

«Спортинг» побеждал с разницей в один гол в 3 последних матчах

Прогноз

«Спортинг» очень надежно обороняется в этом сезоне. За счет этого «львы» добиваются положительных результатов. Учитывая не самые лучшие атакующие возможности «Морейренсе», предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.

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