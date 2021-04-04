«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.04.2021)

«Морейренсе» и «Спортинг» проведут очную встречу в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 5 апреля 2021 года.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
На правах лидера чемпионата Португалии «Спортинг» считается очевидным фаворитом в предстоящей игре. Сделать ставку на победу гостей букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью можно за 3.94, а победа «Морейренсе» идет с котировкой 7.90.
Небольшое предпочтение букмекеры отводят низовому формату встречи. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.86, больше – 2.04.
Форма команд
«Морейренсе» проводит неплохой сезон в чемпионате Португалии. Сегодняшние гости не ведут борьбу за выживание, занимая восьмую строчку в рейтинге с 30 очками на счету. В первую пятерку команда тоже не попадет, поскольку дистанция от нее составляет 14 очков.
В прошлом туре лиги «Морейренсе» уступил в гостях «Пасуш де Феррейре». Это поражение стало для команды восьмым в сезоне.
«Спортинг» уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. Лиссабонский клуб имеет преимущество над «Порту» в виде семи очков, при одной игре в запасе. В проходящем розыгрыше чемпионата «львы» еще не проигрывали – 20 побед и четыре ничьих.
Последнюю викторию «Спортинг» оформил 20 марта, обыграв дома «Гимараеш» с минимальным счетом.
Информация для ставок
- «Спортинг» не проигрывал в 24 последних матчах чемпионата
- В 11 из 13 предыдущих матчах «Спортинга» в лиге сыграла ставка на ТМ(2,5)
- «Морейренсе» сыграл вничью в 5 из 6 предыдущих домашних поединках
- «Спортинг» побеждал с разницей в один гол в 3 последних матчах
Прогноз
«Спортинг» очень надежно обороняется в этом сезоне. За счет этого «львы» добиваются положительных результатов. Учитывая не самые лучшие атакующие возможности «Морейренсе», предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.
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