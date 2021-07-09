ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНорвегия. Высшая лига 2021

«Мьёндален» — «Хаугесунд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

вчера, 05:27

«Мьёндален» и «Хаугесунд» проведут очную встречу в рамках 12-го тура чемпионата Норвегии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.182.51
BetBoom 3.10 3.10 2.34

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает небольшое предпочтение «Хаугесунду». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45, ничейный исход оценивается в 3.34, а победа «Мьёндалена» представлена коэффициентом 2.95.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.13, ТМ (2,5) – 1.72.

Форма команд

«Мьёндален» находится в очень плохой форме. Последний раз команда побеждала в чемпионате Норвегии в середине мая, когда в гостях был обыгран «Сандефьорд» (3:0). С тех пор клуб потерпел четыре поражения и четыре раза сыграл вничью, а существенный недобор очков опустил его на 14-е место в общем зачете. В двух прошлых турах Высшей лиги «Мьёндален» хоть и забивал голы, но всё равно уступал своим соперникам – «Одду» (1:2) и «Лиллестрему» (1:2).

У «Хаугесунда» дела обстоят лучше. Гости грядущей встречи взяли 10 из 12 возможных очков в четырех прошлых турах чемпионата. В данной серии команда без пропущенных голов обыграла «Кристиансунд» (3:0), «Бранн» (1:0) и «Тромсе» (3:0), а также поделила очки с «Русенборгом» (0:0) в гостях. Благодаря этим успехам «Хаугесунд» закрепился на девятой позиции в чемпионате.

Информация для ставок

  • «Мьёндален» не побеждал в 4 последних домашних матчах чемпионата – 3 ничьи и 1 поражение
  • «Хаугесунд» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках лиги – 2 ничьи и 2 поражения
  • В 3 из 5 предыдущих очных встреч соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

Несмотря на последние успехи, «Хаугесунд» очень плохо выступает в гостях. «Мьёндален» сейчас обязан прикладывать максимум усилий, чтобы покинуть подвальную часть турнирной таблицы. Учитывая мотивацию хозяев и неубедительную игру «Хаугесунда» на выезде, предлагаем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают два интересных коэффициента в матче чемпионата Исландии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.66 1.69 2.25
BetBoom 2.10 1.67 1.59 2.25 1.29 3.30
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:10
Матч на три исхода
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100