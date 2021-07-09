«Мьёндален» — «Хаугесунд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

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вчера, 05:27

«Мьёндален» и «Хаугесунд» проведут очную встречу в рамках 12-го тура чемпионата Норвегии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает небольшое предпочтение «Хаугесунду». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45, ничейный исход оценивается в 3.34, а победа «Мьёндалена» представлена коэффициентом 2.95.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.13, ТМ (2,5) – 1.72.

Форма команд

«Мьёндален» находится в очень плохой форме. Последний раз команда побеждала в чемпионате Норвегии в середине мая, когда в гостях был обыгран «Сандефьорд» (3:0). С тех пор клуб потерпел четыре поражения и четыре раза сыграл вничью, а существенный недобор очков опустил его на 14-е место в общем зачете. В двух прошлых турах Высшей лиги «Мьёндален» хоть и забивал голы, но всё равно уступал своим соперникам – «Одду» (1:2) и «Лиллестрему» (1:2).

У «Хаугесунда» дела обстоят лучше. Гости грядущей встречи взяли 10 из 12 возможных очков в четырех прошлых турах чемпионата. В данной серии команда без пропущенных голов обыграла «Кристиансунд» (3:0), «Бранн» (1:0) и «Тромсе» (3:0), а также поделила очки с «Русенборгом» (0:0) в гостях. Благодаря этим успехам «Хаугесунд» закрепился на девятой позиции в чемпионате.

Информация для ставок

«Мьёндален» не побеждал в 4 последних домашних матчах чемпионата – 3 ничьи и 1 поражение

«Хаугесунд» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках лиги – 2 ничьи и 2 поражения

В 3 из 5 предыдущих очных встреч соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

Несмотря на последние успехи, «Хаугесунд» очень плохо выступает в гостях. «Мьёндален» сейчас обязан прикладывать максимум усилий, чтобы покинуть подвальную часть турнирной таблицы. Учитывая мотивацию хозяев и неубедительную игру «Хаугесунда» на выезде, предлагаем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают два интересных коэффициента в матче чемпионата Исландии.