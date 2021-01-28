«Наполи» — «Специа»: прогноз на матч Кубка Италии (28.01.2021)

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28 января 2021, 13:14

В четвертьфинале Кубка Италии нас ждет интересный матч. Один из лидеров Серии А «Наполи» принимает на своем поле новичка сильнейшей лиги Италии «Специю».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.33, победа «Специи» будет стоить 9.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.5.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 1.86 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 за 2.01).

Форма команд

«Наполи» идет на 6-м месте в чемпионате. Последняя неделя выдалась достаточно трудной для команды. Был проигран матч за Суперкубок Италии «Ювентусу» (0:2) и немного позже команда уступила «Вероне» (1:3).

«Специа» к середине Серии А адаптировалась и начала добиваться хороших показателей. В прошлой стадии Кубка Италии команда выбила из турнира «Рому» (3:0), а через несколько дней в чемпионате проиграла все той же «Роме» (3:4), при этом показав красивый футбол.

Информация для ставок

• «Специа» проиграла только одну игру из последних четырех

• Шесть из семи последних матчей «Наполи» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Наполи» на своем поле за последние игры проиграл всего один матч

• Все три матча между командами в истории завершились с исходами ТБ 2.5 и «обе забьют»

Прогноз

Кубковые матчи всегда отличаются от поединков внутреннего чемпионата. В этом четвертьфинале ожидается шквал атак «Наполи» и игра на контратаках от «Специи». Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» за 1.83 или тотал больше трех мячей за 1.86.