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«Наполи» — «Специа»: прогноз на матч Кубка Италии (28.01.2021)

28 января 2021, 13:14

В четвертьфинале Кубка Италии нас ждет интересный матч. Один из лидеров Серии А «Наполи» принимает на своем поле новичка сильнейшей лиги Италии «Специю».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.969.85
Fonbet Live! 1.03 26.00 30.00
Мелбет 1.27 6.69 10.30
Лига ставок 1.26 6.40 10.00

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.33, победа «Специи» будет стоить 9.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.5.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 1.86 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 за 2.01).

Форма команд

«Наполи» идет на 6-м месте в чемпионате. Последняя неделя выдалась достаточно трудной для команды. Был проигран матч за Суперкубок Италии «Ювентусу» (0:2) и немного позже команда уступила «Вероне» (1:3).

«Специа» к середине Серии А адаптировалась и начала добиваться хороших показателей. В прошлой стадии Кубка Италии команда выбила из турнира «Рому» (3:0), а через несколько дней в чемпионате проиграла все той же «Роме» (3:4), при этом показав красивый футбол.

Информация для ставок

• «Специа» проиграла только одну игру из последних четырех
• Шесть из семи последних матчей «Наполи» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Наполи» на своем поле за последние игры проиграл всего один матч
• Все три матча между командами в истории завершились с исходами ТБ 2.5 и «обе забьют»

Прогноз

Кубковые матчи всегда отличаются от поединков внутреннего чемпионата. В этом четвертьфинале ожидается шквал атак «Наполи» и игра на контратаках от «Специи». Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» за 1.83 или тотал больше трех мячей за 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.969.85
Fonbet Live! 1.03 26.00 30.00
Мелбет 1.27 6.69 10.30
Лига ставок 1.26 6.40 10.00
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shlomo
shlomo
28 января в 14:01
Наполи конечно если и выиграет, то потратит много сил...
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