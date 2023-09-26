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«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

вчера, 09:50
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.424.948.08
Лига Ставок 1.44 5.00 7.60
Pari 1.42 5.00 8.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Наполи» очень нестабильно выступает в новом сезоне Серии А и защитить свой титул с такими результатами будет очень непросто. Вполне вероятно, что коллектив делает ставку на Лигу Чемпионов, а в турнирной таблице чемпионата занимает лишь седьмое место с восемью баллами. В домашней встрече с «Удинезе» хозяевам крайне важно набрать три очка, чтобы не покинуть хотя бы первую десятку турнирной таблицы. В прошлом туре Серии А «Наполи» не смог переиграть на выезде «Болонью» (0:0).

«Удинезе» демонстрирует один из худших результатов на старте сезона и по итогам стартовых турах набрал всего три пункта. Команда еще не побеждала в новом сезоне и сложно представить, что она сможет это сделать в Неаполе. Тем не менее, коллективу нужна перезагрузка уже на этом этапе и тут многое зависит от действий тренерского штаба. Два последних матча «Удинезе» завершились поражением от «Фиорентины» (0:2) и ничьей с «Кальяри» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Удинезе» выиграл всего три выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей с «Удинезе»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.36 2.15 1.76 1.68 2.29
Лига Ставок 2.20 1.69 1.73 2.14
Pari 2.18 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:08
“Наполи” на данный момент занимает только лишь седьмое место и уже три тура подряд команда не может одержать победу. Не все получается у подопечных Руди Гарсии, хотя все лидеры в строю. То ли дело “Удинезе”, у которых переполненный лазарет и отсюда ни одной победы на старте сезона. “Зебры” забили только лишь один мяч за пять игр, Лукка и Товен не справляются от слова совсем и вскрыть оборону “Наполи” будет крайне непросто. Хоть “неаполитанцы” тоже испытывают проблемы с набором очков, но “Удинезе” не должен представлять серьезной угрозы для хозяев поля, поэтому П1.
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