«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

1695711012

вчера, 09:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Наполи» очень нестабильно выступает в новом сезоне Серии А и защитить свой титул с такими результатами будет очень непросто. Вполне вероятно, что коллектив делает ставку на Лигу Чемпионов, а в турнирной таблице чемпионата занимает лишь седьмое место с восемью баллами. В домашней встрече с «Удинезе» хозяевам крайне важно набрать три очка, чтобы не покинуть хотя бы первую десятку турнирной таблицы. В прошлом туре Серии А «Наполи» не смог переиграть на выезде «Болонью» (0:0).

«Удинезе» демонстрирует один из худших результатов на старте сезона и по итогам стартовых турах набрал всего три пункта. Команда еще не побеждала в новом сезоне и сложно представить, что она сможет это сделать в Неаполе. Тем не менее, коллективу нужна перезагрузка уже на этом этапе и тут многое зависит от действий тренерского штаба. Два последних матча «Удинезе» завершились поражением от «Фиорентины» (0:2) и ничьей с «Кальяри» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» выиграл всего три выездных поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей с «Удинезе»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.