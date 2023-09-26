«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.1, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
«Наполи» очень нестабильно выступает в новом сезоне Серии А и защитить свой титул с такими результатами будет очень непросто. Вполне вероятно, что коллектив делает ставку на Лигу Чемпионов, а в турнирной таблице чемпионата занимает лишь седьмое место с восемью баллами. В домашней встрече с «Удинезе» хозяевам крайне важно набрать три очка, чтобы не покинуть хотя бы первую десятку турнирной таблицы. В прошлом туре Серии А «Наполи» не смог переиграть на выезде «Болонью» (0:0).
«Удинезе» демонстрирует один из худших результатов на старте сезона и по итогам стартовых турах набрал всего три пункта. Команда еще не побеждала в новом сезоне и сложно представить, что она сможет это сделать в Неаполе. Тем не менее, коллективу нужна перезагрузка уже на этом этапе и тут многое зависит от действий тренерского штаба. Два последних матча «Удинезе» завершились поражением от «Фиорентины» (0:2) и ничьей с «Кальяри» (0:0).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» выиграл всего три выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей с «Удинезе»
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.