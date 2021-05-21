«Наполи» — «Верона». Прогноз на матч чемпионата Италии (23.05.2021)

1621572403

сегодня, 07:46

В 38-м туре Серии А «Наполи» сыграет дома против «Вероны». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Наполи» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Ничейный исход котируется в 7.5. Победа «Вероны» представлена коэффициентом 13.5.

Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 2.00. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.8.

Форма команд

«Наполи» продолжает сражаться за путевку в Лигу чемпионов, для ее получения неаполитанцам необходимо всего лишь обыграть дома «Верону». Команда Дженнаро Гаттузо находится в хорошей форме и давно не проигрывает. В последних двух турах «Наполи» переиграл «Удинезе» (5:1) и «Фиорентину» (2:0).

«Верона» находится в середине турнирной таблицы (10-е место). Учитывая затяжную безвыигрышную серию, это место можно считать успехом для команды. В прошлом туре «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2), а туром ранее проиграла вылетевшему из Серии А «Кротоне» (1:2).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает дома 14 матчей подряд

«Верона» выиграла два поединка из последних пятнадцати

Игра первого круга завершилась победой «Вероны» (3:1)

Семь из девяти последних очных встреч команд завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче мы ожидаем игру в одни ворота и уверенную победу хозяев поля. Предполагаем, что «Наполи» легко забьет несколько мячей и возьмет три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.