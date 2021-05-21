ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Наполи» — «Верона». Прогноз на матч чемпионата Италии (23.05.2021)

сегодня, 07:46

В 38-м туре Серии А «Наполи» сыграет дома против «Вероны». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Италия. Серия А 2020/2021
Наполи
Верона
- : -
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.4315.21
Мелбет 1.23 7.60 13.50
1XBET 1.23 7.60 13.50
BetBoom 1.20 7.38 14.96

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Наполи» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Ничейный исход котируется в 7.5. Победа «Вероны» представлена коэффициентом 13.5.

Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 2.00. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.8.

Форма команд

«Наполи» продолжает сражаться за путевку в Лигу чемпионов, для ее получения неаполитанцам необходимо всего лишь обыграть дома «Верону». Команда Дженнаро Гаттузо находится в хорошей форме и давно не проигрывает. В последних двух турах «Наполи» переиграл «Удинезе» (5:1) и «Фиорентину» (2:0).

«Верона» находится в середине турнирной таблицы (10-е место). Учитывая затяжную безвыигрышную серию, это место можно считать успехом для команды. В прошлом туре «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2), а туром ранее проиграла вылетевшему из Серии А «Кротоне» (1:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» не проигрывает дома 14 матчей подряд
  • «Верона» выиграла два поединка из последних пятнадцати
  • Игра первого круга завершилась победой «Вероны» (3:1)
  • Семь из девяти последних очных встреч команд завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом матче мы ожидаем игру в одни ворота и уверенную победу хозяев поля. Предполагаем, что «Наполи» легко забьет несколько мячей и возьмет три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.50
Мелбет 3.32 1.31
1XBET 3.32 1.31
BetBoom 6.78 1.12 3.37 1.35 2.66 1.51
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:50
Матч на три исхода
shlomo
shlomo
сегодня в 07:49
наполи явный фаворит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100