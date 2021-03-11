«Насионал» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (12.03.2021)

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11 марта 2021, 10:15

12 марта в чемпионате Португалии сыграют «Насионал» и «Маритиму». Мы подготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этом матче букмекеры отдают хозяевам поля. Ставки на победу «Насионала» БК Мелбет принимает с коэффициентом 2.58. Заключить пари на гостевую победу «Маритиму» можно по коэффициенту 3.10, а ничья получила котировку 2.98.

Заметное преимущество букмекер отдает низовому формату встречи. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.67, больше – 2.34.

Форма команд

«Насионал» сейчас находится в отвратительной форме. В пассиве команды четыре поражения кряду в чемпионате Португалии, которые откинули ее на 13-ю позицию в турнирной таблице. Пока клуб сохраняет преимущество над зоной прямого вылета, но оно уже не очень существенное – всего два очка.

В данной серии «Насионал» поочередно уступил «Фаренсе» (2:3), «Белененсешу» (1:2), «Браге» (1:2) и «Пасуш де Феррейра» (1:2). Последнюю победу в чемпионате команда оформила 9 февраля в гостях над «Боавиштой» (1:0).

«Маритиму» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата. Набрав 18 очков, команда осела на последнем месте рейтинга, но шансы спастись от вылета у нее неплохие, так как плотность внизу турнирной таблицы достаточно высокая.

В пяти прошлых турах чемпионата «Маритиму» занес себе в актив только один зачетный пункт, который удалось набрать в ничейной встрече с «Портимоненси» (0:0). В четырех других поединках гости грядущего противостояния проиграли «Морейренсе» (0:2), «Порту» (1:2), «Тонделе» (1:2) и «Санта Кларе» (1:2).

Информация для ставок

• В четырех из пяти прошлых встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Насионал» проиграл три из четырех последних домашних матчей в чемпионате

• «Маритиму» проиграл в шести предыдущих гостевых поединках на поле «Насионала»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, которые позволят им упрочить турнирные позиции. В связи с этим, на первый план в данном матче должна выйти надежная оборона. В очных встречах «Насионала» и «Маритиму» часто фиксируется низовой исход. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.67 в БК Мелбет.