«Неймеген» — «Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.05.2021)

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вчера, 12:45

«Неймеген» сыграет против «Бреды» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, главным фаворитом этого поединка является «Неймеген». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45, а на победу «Бреды» по 2.90.

Форма команд

«Неймеген» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 63 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 19 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла десять игр. У клуба 65 забитых и 40 пропущенных мячей. В последних играх «Неймеген» играет неплохо и часто набирает очки, что может стать серьезным испытанием для «Бреды», чья форма оставляет желать лучшего.

«Бреда» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 67 пунктов. Клуб выиграл 20 поединков, семь раз играл вничью и проиграл восемь матчей. В активе этого клуба 69 забитых и 38 пропущенных мячей. В последних играх «Бреда» не показывает хорошей игры и часто теряет очки, форма этого клуба действительно не очень впечатляет. Перед матчем с «Неймегеном» у «Бреды» мало шансов, именно поэтому букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

Информация для ставок

● «Неймеген» выиграл два поединка из последних пяти

● «Бреда» выиграла одну игру из последних пяти

● «Неймеген» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — победа «Неймегена» или ничейный исход по 1.35. Также можно поставить на тотал голов больше 4.5 по коэффициенту 4.40.

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