«Неймеген» — «Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.05.2021)

«Неймеген» сыграет против «Бреды» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов.
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0 : 2
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, главным фаворитом этого поединка является «Неймеген». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45, а на победу «Бреды» по 2.90.
Форма команд
«Неймеген» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 63 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 19 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла десять игр. У клуба 65 забитых и 40 пропущенных мячей. В последних играх «Неймеген» играет неплохо и часто набирает очки, что может стать серьезным испытанием для «Бреды», чья форма оставляет желать лучшего.
«Бреда» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 67 пунктов. Клуб выиграл 20 поединков, семь раз играл вничью и проиграл восемь матчей. В активе этого клуба 69 забитых и 38 пропущенных мячей. В последних играх «Бреда» не показывает хорошей игры и часто теряет очки, форма этого клуба действительно не очень впечатляет. Перед матчем с «Неймегеном» у «Бреды» мало шансов, именно поэтому букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.
Информация для ставок
● «Неймеген» выиграл два поединка из последних пяти
● «Бреда» выиграла одну игру из последних пяти
● «Неймеген» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — победа «Неймегена» или ничейный исход по 1.35. Также можно поставить на тотал голов больше 4.5 по коэффициенту 4.40.
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