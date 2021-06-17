«Неман» — «Славия» Мозырь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.06.2021)

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сегодня, 00:06

«Неман» и «Славия» сыграют в 13-м туре чемпионата Беларуси в Гродно. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 17 июня.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити прогнозирует успех хозяев поля в этой игре. Поставить на победу «Немана» можно по коэффициенту 1.61. Шансы «Славии» увезти три очка из Гродно оцениваются в 4.56, а ничья идет по котировке 3.84.

В линии букмекера также доступны такие ставки на результативность матча: ТБ (2,5) голов – 1.80, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Неман» очень плохо начал этот сезон в чемпионате Беларуси. В 12 проведенных турах коллектив из Гродно смог одержать только одну победу, обыграв в гостях аутсайдера «Сморгонь» (2:0). После этой виктории команда потерпела фиаско во встречах с «Шахтёром» (1:2), «Рухом» (0:2) и БАТЭ (0:3), а также сыграла вничью со «Спутником» (2:2).

В турнирной таблице Высшей лиги «Неман» возглавляет тройку худших команд, занимая 14-е место в общем зачете.

«Славия» ненамного лучше провела 12 стартовых туров в лиге. Команда из Мозыря занесла себе в актив две победы и две ничьих, что суммарно принесло ей восемь очков и текущее 13-е место в турнирной таблице.

Три последних поединка в чемпионате «Славия» проиграла, поочередно уступив таким соперникам: «Минск» (1:2), БАТЭ (0:3) и «Гомель» (2:4).

Информация для ставок

«Неман» не побеждал в 12 из 13 последних матчей чемпионата

«Неман» пропускал минимум 2 гола в 4 прошлых домашних поединках лиги

В 3 предыдущих домашних матчах «Немана» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Надежной игрой в защите «Неман» и «Славия» похвастаться не могут. Учитывая это, а также тот факт, что командам нужно набирать очки, чтобы отдалиться от зоны вылета, ожидаем от оппонентов активных действий в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на победу «Морона» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.75.