ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБеларусь. Высшая лига 2021

«Неман» — «Славия» Мозырь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.06.2021)

сегодня, 00:06

«Неман» и «Славия» сыграют в 13-м туре чемпионата Беларуси в Гродно. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 17 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.53 4.00 5.05
1XBET 1.53 4.00 5.05

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити прогнозирует успех хозяев поля в этой игре. Поставить на победу «Немана» можно по коэффициенту 1.61. Шансы «Славии» увезти три очка из Гродно оцениваются в 4.56, а ничья идет по котировке 3.84.

В линии букмекера также доступны такие ставки на результативность матча: ТБ(2,5) голов – 1.80, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Неман» очень плохо начал этот сезон в чемпионате Беларуси. В 12 проведенных турах коллектив из Гродно смог одержать только одну победу, обыграв в гостях аутсайдера «Сморгонь» (2:0). После этой виктории команда потерпела фиаско во встречах с «Шахтёром» (1:2), «Рухом» (0:2) и БАТЭ (0:3), а также сыграла вничью со «Спутником» (2:2).

В турнирной таблице Высшей лиги «Неман» возглавляет тройку худших команд, занимая 14-е место в общем зачете.

«Славия» ненамного лучше провела 12 стартовых туров в лиге. Команда из Мозыря занесла себе в актив две победы и две ничьих, что суммарно принесло ей восемь очков и текущее 13-е место в турнирной таблице.

Три последних поединка в чемпионате «Славия» проиграла, поочередно уступив таким соперникам: «Минск» (1:2), БАТЭ (0:3) и «Гомель» (2:4).

Информация для ставок

  • «Неман» не побеждал в 12 из 13 последних матчей чемпионата
  • «Неман» пропускал минимум 2 гола в 4 прошлых домашних поединках лиги
  • В 3 предыдущих домашних матчах «Немана» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Надежной игрой в защите «Неман» и «Славия» похвастаться не могут. Учитывая это, а также тот факт, что командам нужно набирать очки, чтобы отдалиться от зоны вылета, ожидаем от оппонентов активных действий в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на победу «Морона» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.05 1.79
1XBET 2.05 1.79
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:07
Игра на три исхода
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100