«Ницца» — «Мец». Прогноз на матч французской Лиги 1 (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 00:38

В очередном туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Мец». Предлагаем анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 27 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

«Ницца» идет очевидным фаворитом этой игры с коэффициентом на победу 1.50. Также букмекерская компания Мелбет оценила вероятность ничейного исхода котировкой 4.76, а победа «Меца» идет в линии по цене 7.10.

Эксперты также ожидают, что команды продемонстрируют результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Пари на ТБ (2,5) мячей доступно по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.14.

Форма команд

«Ницца» смогла подняться на второе место в турнирной таблице Лиги 1. В пяти прошлых турах чемпионата «орлы» взяли три победы и ничью, уступив только на своем поле «Монпелье» (0:1). При этом команда Кристофа Гальтье в предыдущем туре обыграла в гостях «Клермон» (2:1), хоть и уступала сопернику большую часть поединка. В целом у «Ниццы» восемь побед и три ничьи за 14 туров.

«Мец» выглядит безнадежно в этом розыгрыше Лиги 1. В активе команды только одна победа, а еще шесть матчей она свела к ничейным исходам, потерпев семь поражений. В совокупности эти результаты принесли «бордовым» девять баллов и последнее место в рейтинге. А три прошлых матча первенства «Мец» завершил мировыми исходами с «Бордо» (3:3), «Марселем» (0:0) и «Сент-Этьеном» (1:1).

Информация для ставок

В трех прошлых встречах команд на поле «Ниццы» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Ницца» смогла победить «Мец» в двух из трех прошлых матчей на своем поле

«Мец» пропускал минимум три гола в трех из прошлых пяти гостевых поединков

Прогноз

«Ницца», которая вполне обоснованно метит на Лигу чемпионов в следующем сезоне, не может себе позволить терять очки в домашней игре против «Меца». Рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по котировке 1.78.