ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Ницца» — «Мец». Прогноз на матч французской Лиги 1 (27.11.2021)

27 ноября 2021, 00:38

В очередном туре чемпионата Франции «Ницца» примет «Мец». Предлагаем анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 27 ноября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ницца
Мец
0 : 1
завершен
27 ноября 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.948.04
Фонбет 1.37 4.80 8.80
Мелбет 1.37 5.10 9.31
BetBoom 1.36 5.00 8.82

Ставки букмекеров

«Ницца» идет очевидным фаворитом этой игры с коэффициентом на победу 1.50. Также букмекерская компания Мелбет оценила вероятность ничейного исхода котировкой 4.76, а победа «Меца» идет в линии по цене 7.10.

Эксперты также ожидают, что команды продемонстрируют результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Пари на ТБ(2,5) мячей доступно по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.14.

Форма команд

«Ницца» смогла подняться на второе место в турнирной таблице Лиги 1. В пяти прошлых турах чемпионата «орлы» взяли три победы и ничью, уступив только на своем поле «Монпелье» (0:1). При этом команда Кристофа Гальтье в предыдущем туре обыграла в гостях «Клермон» (2:1), хоть и уступала сопернику большую часть поединка. В целом у «Ниццы» восемь побед и три ничьи за 14 туров.

«Мец» выглядит безнадежно в этом розыгрыше Лиги 1. В активе команды только одна победа, а еще шесть матчей она свела к ничейным исходам, потерпев семь поражений. В совокупности эти результаты принесли «бордовым» девять баллов и последнее место в рейтинге. А три прошлых матча первенства «Мец» завершил мировыми исходами с «Бордо» (3:3), «Марселем» (0:0) и «Сент-Этьеном» (1:1).

Информация для ставок

  • В трех прошлых встречах команд на поле «Ниццы» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Ницца» смогла победить «Мец» в двух из трех прошлых матчей на своем поле
  • «Мец» пропускал минимум три гола в трех из прошлых пяти гостевых поединков

Прогноз

«Ницца», которая вполне обоснованно метит на Лигу чемпионов в следующем сезоне, не может себе позволить терять очки в домашней игре против «Меца». Рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по котировке 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.36 2.17 1.76 1.68 2.30
Мелбет 2.15 1.78
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
27 ноября в 01:38
В этом матче победу одержит команда "Ницца". Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100