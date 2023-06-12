Нидерланды – Хорватия. Прогноз на матч Лиги Наций (14.06.2022)

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вчера, 19:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке команде хозяев. На победу сборной Нидерландов принимают ставки по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа хорватской сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

Сборная Нидерландов не выглядела уверенно в своих последних матчах и в матчах с серьезными соперниками не выдерживала конкуренции. В поединке с крепкой и креативной Хорватией, хозяевам поля придется подбирать ключи к воротам соперника и не забывать о безопасности на своей половине поля. В прошлом матче отбора Евро 2024 команда Нидерландов обыграла на своем поле Гибралтар (3:0) и разгромно проиграла на выезде сборной Франции (0:4).

Сборную Хорватии очень сложно обыграть, о чем говорит статистика ее последних встреч. Тем не менее, коллектив играет на выезде и вряд ли у него получится контролировать мяч большую часть времени. Хорватские футболисты умеют хорошо использовать свободные зоны и проводить разящие контратаки, что может им пригодиться в этот футбольный вечер. Два последних матча сборной Хорватии завершились выездной победой над Турцией (2:0) и ничьей с Уэльсом (1:1).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов выиграла семь поединков из десяти последних

Хорватия проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Три последних домашних матча Нидерландов завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Нидерландов играет на своем поле и вероятнее всего будет доминировать на протяжении всего матча. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.