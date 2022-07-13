«Одд» — «Лиллестрем». Прогноз на матч норвежской Вышей лиги (17.07.2022)

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13 июля 2022, 12:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ствок, то можно сделать вывод, что фаворит в игре отсутствует. Поставить на победу «Одд» можно по коэффициенту 2.85. Успех «Лиллестрема» оценивается коэффициентом 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Одд» в последних турах сумел продлить свою беспроигрышную серию и порадовать болельщиков. Соперниками выступали «Стремсгодсет» и «Буде-Глимт». И если в первом случае не удалось поразить ворота хозяев поля и была зафиксирована нулевая ничья, то в игре с грандом норвежского футбола получилось выиграть со счетом (3:2) и оформить необходимые три очка в копилку.

«Лиллестрем» уступил первое место в таблице «Мольде», но пока отстает лишь по дополнительным показателям, имея равное количество набранных очков. В минувшей встрече коллектив на своем поле уступил «Викингу» (0:1), что и стало причиной усложнения борьбы за золотые медали чемпионата.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Одд» насчитывает четыре встречи

«Лиллестрем» одержал четыре победы в последних шести матчах

Четыре из пяти последних очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из четырех последних игр с участием «Лиллестрема» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды готовы биться в этом матче на каждом участке поля и создавать опасные моменты у чужих ворот. Верим, что футболистам по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.