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«Сандефьорд» — «Кристиансунд». Прогноз на матч норвежской (27.07.2022)

сегодня, 12:49
Сандефьорд

Ставки букмекеров

Безоговорочный фаворит в данной встрече не был определен и лишь небольшое предпочтение букмекеры отдали хозяевам, поставить на победу которых можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2. Выбрать победу гостевой команды можно по коэффициенту 3.45. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.72.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.053.813.51
BetBoom 2.12 3.80 3.15

Букмекеры также дают коэффициент 1.6 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.35 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сандефьорд» вчера на своем поле принимал грозный «Мольде» и в голевой перестрелке минимально уступил со счетом (2:3). Чуть ранее коллектив на выезде сражался с «Йевром» и завоевал три очка благодаря победе со счетом (2:1). В турнирной таблице клуб располагается на 12 месте и опережает зону вылета на четыре очка.

«Кристиансунд» продолжает находиться на самом дне турнирной таблицы. Команда за 13 игр набарал всего два зачетных балла, забив лишь 10 голов. В минувших поединках на табло были зафиксированы орадения от «Волеренги» и «Викинга» 9063) и (162), а также ничья с «Одд» (2:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Сандефьорда» насчитывает семь матчей (пять поражений и две ничьих)
  • «Кристиансунд» проиграл на выезде четыре из пяти последних выездных поединков
  • В восьми минувших очных встречах кряду было забито минимум два гола
  • В восьми последних играх «Сандефьорда» и шести «Кристиансунда» был пробит ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом домашнего коллектива, который будет контролировать мяч и создавать опасность у ворот соперника. «Сандефьорду» нужна только победа и он приложит максимум усилий для ее достижения. Предлагаем поставить на его победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.85 2.05
BetBoom 4.00 1.24 2.38 1.58 1.87 1.93
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:32
Победа хозяев!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:04
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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