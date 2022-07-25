«Сандефьорд» — «Кристиансунд». Прогноз на матч норвежской (27.07.2022)

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сегодня, 12:49

Ставки букмекеров

Безоговорочный фаворит в данной встрече не был определен и лишь небольшое предпочтение букмекеры отдали хозяевам, поставить на победу которых можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2. Выбрать победу гостевой команды можно по коэффициенту 3.45. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.72.

Букмекеры также дают коэффициент 1.6 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.35 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сандефьорд» вчера на своем поле принимал грозный «Мольде» и в голевой перестрелке минимально уступил со счетом (2:3). Чуть ранее коллектив на выезде сражался с «Йевром» и завоевал три очка благодаря победе со счетом (2:1). В турнирной таблице клуб располагается на 12 месте и опережает зону вылета на четыре очка.

«Кристиансунд» продолжает находиться на самом дне турнирной таблицы. Команда за 13 игр набарал всего два зачетных балла, забив лишь 10 голов. В минувших поединках на табло были зафиксированы орадения от «Волеренги» и «Викинга» 9063) и (162), а также ничья с «Одд» (2:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Сандефьорда» насчитывает семь матчей (пять поражений и две ничьих)

«Кристиансунд» проиграл на выезде четыре из пяти последних выездных поединков

В восьми минувших очных встречах кряду было забито минимум два гола

В восьми последних играх «Сандефьорда» и шести «Кристиансунда» был пробит ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом домашнего коллектива, который будет контролировать мяч и создавать опасность у ворот соперника. «Сандефьорду» нужна только победа и он приложит максимум усилий для ее достижения. Предлагаем поставить на его победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.