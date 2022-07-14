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«Викинг» — «Кристиансунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

14 июля 2022, 23:38
Кристиансунд

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом матча являются хозяева. Загрузить на их победу с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Если победят гости, то порадует коэффициент 9.3. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 6.

Норвегия. Высшая лига 2022
Викинг
Кристиансунд
ВыигрышНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш
2 : 1
завершен
17 июля 2022, 19:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.39 5.35 7.00

Тотал больше 3 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.6. Тотал меньше 3 букмекеры предлагают за 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Викинг» на старте июля сумел порадовать болельщиков четырьмя баллами, которые оформил в противостояниях с «Русенборгом» (1:1) и «Лиллестремом» (1:0). Коллектив продолжает удерживать третье место в турнирной таблице и прилагает максимум усилий, чтобы не подпускать все ближе конкурентов.

«Кристиансунд» безнадежно последний. Команда за 11 матчей набрала всего один пункт и занимает последнее место в таблице с отставанием от спасительной зоны в 12 очков. В минувших турах клуб пропустил по три гола и по очереди проиграл «Русенборгу» и «Лиллестрему» с одинаковым счетом (1:3), а также «Волеренге» (0:3).

Информация для ставок

  • «Викинг» выиграл дома один из пяти последних матчей
  • У «Кристиансунда» семь поражений в последних восьми играх
  • Шесть минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Восемь из девяти последних поединков «Викинга» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где каждой команде важно взять очки. Смеем предположить, что мы увидим открытый футбот, поэтому рекомендуем загрузить на ТБ 2.5 в БК Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
15 июля в 07:29
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 01:17
Победа хозяев или ничья!
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