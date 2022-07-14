«Викинг» — «Кристиансунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (17.07.2022)

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14 июля 2022, 23:38

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом матча являются хозяева. Загрузить на их победу с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Если победят гости, то порадует коэффициент 9.3. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 6.

Тотал больше 3 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.6. Тотал меньше 3 букмекеры предлагают за 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Викинг» на старте июля сумел порадовать болельщиков четырьмя баллами, которые оформил в противостояниях с «Русенборгом» (1:1) и «Лиллестремом» (1:0). Коллектив продолжает удерживать третье место в турнирной таблице и прилагает максимум усилий, чтобы не подпускать все ближе конкурентов.

«Кристиансунд» безнадежно последний. Команда за 11 матчей набрала всего один пункт и занимает последнее место в таблице с отставанием от спасительной зоны в 12 очков. В минувших турах клуб пропустил по три гола и по очереди проиграл «Русенборгу» и «Лиллестрему» с одинаковым счетом (1:3), а также «Волеренге» (0:3).

Информация для ставок

«Викинг» выиграл дома один из пяти последних матчей

У «Кристиансунда» семь поражений в последних восьми играх

Шесть минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Восемь из девяти последних поединков «Викинга» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз