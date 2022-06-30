«Йевр» — «Хаугесунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (29.05.2022)

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30 июня 2022, 16:48

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не отдали предпочтения ни одной из команд. Поверить в ничью и загрузить на данный исход можно по коэффициенту 3.7 в БК Лига Ставок. Если верите в хозяев, то их победу предлагают по коэффициенту 3.15, а поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.17 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Йевр» в рамках 1/32 финала кубка Норвегии побывал в гостях у «Фрама» и выиграл (2:1) благодаря голам в дополнительных таймах, так как основное время матча завершилось вничью (0:0). Что касается чемпионата Норвегии, то команда выступает там крайне неубедительно, после 10 игр занимает предпоследнее место в таблице.

«Хаугесунд» также сыграл в национальном кубке и на выезде с минимальным счетом переиграл «Сотру» (1:0). Чуть ранее коллектив сыграл в чемпионате с «Викингом» и забрал свои три очка в голевой перестрелке, которая завершилась со счетом (4:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Йевра» в основное время составляет шесть поединков

«Хаугесунд» не проигрывает четыре встречи подряд (три победы и ничья)

Четыре из пяти последних игр «Хаугесунда» закончились результатом ТМ 2.5, «Йевра» — ТБ 2.5

2.5 «Хаугесунд» забивает на выезде в семи матчах кряду

Прогноз

В этом матче нас, скорее всего, будет ожидать равный бой с обоюдными шансами на успех. Верим, что команды не уйдут с поля без голов и распишутся в воротах друг друга. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.