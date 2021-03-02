«Ноттингем Форест» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.03.2021)

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вчера, 05:03

«Ноттингем Форест» и «Лутон Таун» проведут очную встречу в рамках 34-го тура Чемпионшипа. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева. Поставить на победу «Ноттингем Форест» БК Мелбет предлагает с коэффициентом 2.02. Сыграть ставку на победу «Лутон Тауна» можно за 4.02, ничья отмечена котировкой 3.42.

По мнению букмекеров, этот матч будет не слишком результативным. Ставки на ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.64, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице. «Лесники» по ходу текущего сезона одержали 10 побед и 10 раз сыграли вничью, потерпев 13 поражений. Эти результаты принесли команде 40 очков. В трех последних турах «Ноттингем Форест» положил себе в копилку семь из девяти возможных баллов. После победных матчей против «Блэкберна» (1:0) и «Ротерхэма» (1:0) команда поделила очки с «Дерби Каунти» в гостях (1:1).

«Лутон Таун» базируется на 14-м месте рейтинга чемпионата. У команды 11 побед и 8 ничейных встреч, а также 13 поражений. 27 февраля гости грядущей встречи обыграли дома «Шеффилд Уэнсдей» (3:2), а до этого разошлись миром с «Миллуоллом» (1:1).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не пропускал голы в трех последних матчах на своем поле

«Лутон Таун» проиграл четыре из пяти прошлых матчей в гостях

«Ноттингем Форест» выиграл три из четырех предыдущих поединков с «Лутон Тауном»

Прогноз

В этой игре ставки в пользу хозяев выглядят перспективно. «Ноттингем Форест» надежно оборонялся в последних домашних матчах. Также у «лесников» положительная статистика очных встреч с «Лутон Тауном», который плохо выступает в гостях.

Предлагаем заиграть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.