«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч чемпионата Англии (14.05.2021)

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сегодня, 08:04

«Ньюкасл» примет на своем поле нового чемпиона Англии — «Манчестер Сити». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.27. Ставка на ничейный исход или победу «Ньюкасла» представлена коэффициентом 3.8.

Форма команд

«Ньюкасл» в этом сезоне набрал 39 очков и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 10 побед, 9 ничьих и 16 поражений. «Ньюкасл» забил 40 голов и пропустил 58 мячей. На данном этапе «сороки» находятся в неплохой форме и потерпели всего 1 поражение за последние 6 матчей.

«Манчестер Сити» узнал о своем чемпионстве после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». На счету «горожан» 80 набранных очков. В этом сезоне «Сити» одержал 25 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. В матчах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы забили 72 гола и пропустили 26 мячей.

Информация для ставок

«Ньюкасл» победил в трех из последних пяти матчей

У «Ньюкасла» десять забитых мячей в пяти последних матчах

«Манчестер Сити» победил в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.8. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95.