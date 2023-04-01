«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2023)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Ливерпуля» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» в последнее время выглядит не очень стабильно, однако продолжает удерживаться в группе лидеров. Перед стартом очередного тура «сороки» занимают пятое место с 47 очками и отстают от «Тоттенхэма» на два балла, но имеют две игры в запасе. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (2:1), а ранее та же участь ждала и «Вулверхэмптон» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» выступает стабильно, кроме провального матча с «Ливерпулем». Коллектив занимает третье место с 50 очками и имеет на 11 пунктов меньше, чем у «Манчестер Сити», однако сыграл на две игры меньше «горожан». В этом выездном поединке победы гостям добиться будет очень непросто, что и подтверждают букмекеры своими котировками. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), а в кубке ФА оказался сильнее «Фулхэма» (3:1).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» уступил лишь в одной встрече из последних десяти

«Ньюкасл Юнайтед» не может выиграть у «красных дьяволов» уже семь встреч подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» считается небольшим фаворитом за счет домашнего стадиона. Тем не менее, мы предполагаем, что вариант «обе забьют» здесь более вероятен. Сделать ставку на такой исход можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.