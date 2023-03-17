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«Оренбург» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2023)

вчера, 18:12
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.95. Сделать выбор в пользу «Оренбурга» предлагается по 3.5, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.674.051.94
Лига Ставок 3.50 3.80 2.03

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Оренбург» победой в последнем туре против «Сочи» на выезде (4:0), показал, что с командой нужно считаться, поэтому «народной команде» будет очень непросто в этой встрече. Коллектив перед стартом поединка идет на восьмом месте с 28 набранными очками и опережает зону вылета на девять пунктов. Еще одна встреча «Оренбурга» за последнее время завершилась поражением в Грозном от «Ахмата» (1:3).

«Спартаку» тяжело даются последние матчи в чемпионате, но «красно-белые» не теряют надежд еще побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас московский клуб занимает второе место с 40 баллами и целых восемь пунктов уступает бессменному чемпиону России последних лет. В прошлом туре «Спартак» вырвал победу у «Факела» (3:2), а в кубке страны разошелся миром с «Уралом» в первом матче (1:1).

Информация для ставок

  • «Торпедо» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» и «Оренбург» обменялись двумя победами за последние пять встреч при одном ничейном результате
  • Четыре последних матча между клубами из пяти закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз также не уйдут с поля без голов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.56 2.00 1.88
Лига Ставок 2.55 1.49 2.05 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:04
В этом матче скорее всего что обе команды забьют, с большим желанием одержать победу одной из команд. И это будет способствовать к тому что они смогут преодолеть тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 18:25
Что касается исхода этого поединка, тут не все так однозначно, и пожалуй что нельзя говорить с 100% уверенностью, что Спартак победу оставит за собой. А вот в парочки забитых мячей с стороны гостей - уверенность имеется. Вот собственно и остановлю свой выбор на варианте ставки: ТБ(1,5) на Спартак. Вполне приемлемый вариант ставки для этого поединка.
Гость
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