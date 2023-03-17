«Оренбург» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2023)

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вчера, 18:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.95. Сделать выбор в пользу «Оренбурга» предлагается по 3.5, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Оренбург» победой в последнем туре против «Сочи» на выезде (4:0), показал, что с командой нужно считаться, поэтому «народной команде» будет очень непросто в этой встрече. Коллектив перед стартом поединка идет на восьмом месте с 28 набранными очками и опережает зону вылета на девять пунктов. Еще одна встреча «Оренбурга» за последнее время завершилась поражением в Грозном от «Ахмата» (1:3).

«Спартаку» тяжело даются последние матчи в чемпионате, но «красно-белые» не теряют надежд еще побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас московский клуб занимает второе место с 40 баллами и целых восемь пунктов уступает бессменному чемпиону России последних лет. В прошлом туре «Спартак» вырвал победу у «Факела» (3:2), а в кубке страны разошелся миром с «Уралом» в первом матче (1:1).

Информация для ставок

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Прогноз

Команды часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз также не уйдут с поля без голов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.