«Осасуна» — «Севилья»: прогноз на матч Примеры (22.02.2021)

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сегодня, 10:50

«Осасуна» принимает на своем поле «Севилью». Поединок запланирован на 22 февраля 2021 года и будет сыгран в рамках 24-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры уверены в успехе «Севильи», поэтому рекомендуют поставить на победу клуба с коэффициентом 1.95. Также можно поставить на ничью за 3.40, а на победу «Осасуны» за 4.20.

Форма команд

«Осасуна» проводит не лучший сезон даже по своим меркам. У клуба 12-е место в таблице и всего 28 набранных очка. Команда забила 22 мяча и пропустила 31 гол. Последние матчи у «Осасуны» выходят очень даже неплохими, клуб демонстрирует рвение к победе и пытается закрепиться в середине таблицы, чтобы не вылететь в низший дивизион.

«Севилья» — это бриллиант нынешнего сезона Примеры. Команда Хулена Лопетеги демонстрирует хороший футбол, клуб уже обыграл «Барселону» в Суперкубке Испании. В Примере у «Севильи» четвертая строчка в таблице и 45 пунктов в активе. Команда забила 32 гола и пропустила 16 мячей. По количеству пропущенных «Севилья» уступает только «Атлетико».

Информация для ставок

● «Осасуна» выиграла три матча из последних пяти

● «Севилья» победила в пяти матчах кряду

● «Осасуна» забивала в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «оба клуба забьют» с коэффициентом 2.00. «Осасуна» набрала неплохой ход, если этот клуб и не победит в матче против «Севильи», то сможет заставить гостей беспокоиться.

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