«Остенде» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (17.02.2021)

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сегодня, 07:20

В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии «Генк» сыграет на выезде с «Остенде». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Остенде» БК Бетсити принимает за 2.45, а гостевой успех «Генка» можно сыграть с котировкой 2.74. Заключить пари на ничью предлагается с коэффициентом 3.66.

По мнению аналитиков БК этот матч будет результативным. Взять ставку на ТБ (2,5) можно за 1.70, ТМ (2,5) – 2.19.

Форма команд

«Остенде» проводит неплохой сезон в чемпионате Бельгии. В 26 турах «трехцветные» одержали 11 побед и 6 раз сыграли вничью, что суммарно принесло им 39 очков и текущее седьмое место в турнирной таблице. Но расслабляться хозяевам этой игры никак нельзя, ведь прямые конкуренты в борьбе за место в плей-офф находятся на расстоянии одного балла. В прошлом туре Высшей лиги «Остенде» уверенно победил дома «Сент-Трюйден» (3:1).

«Генк» сильно сбавил в 2021 году. В пяти минувших турах чемпионата команда одержала только одну победу, обыграв дома «Зюлте-Варегем» (3:2) 27 февраля. После этого «сине-белые» оступились во встрече с «Мехеленом» (0:0), а также проиграли дома «Андерлехту» (1:2). Недобор очков откинул «Генк» на третью строчку в турнирной таблице. На вторую позицию поднялся «Антверпен», оторвавшийся на четыре зачетных пункта.

Первая встреча команд в этом сезоне состоялась в седьмом туре. «Генк» дома не удержал победный счет (2:2).

Информация для ставок

«Остенде» не проигрывает дома 7 матчей подряд

«Генк» побеждал «Остенде» в трех прошлых гостевых матчах

В четырех из пяти прошлых встреч команд на поле «Остенде» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с достаточной мотивацией. «Остенде» нужно брать очки, чтобы не выпасть из топ-8, а «Генк» должен пытаться вернуть себе второе место в турнирной таблице.

Как показывает статистика, в очных встречах оппоненты стабильно обмениваются результативными ударами. Учитывая вышесказанное, берем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.59 в БК Бетсити.