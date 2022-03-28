Саудовская Аравия – Австралия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

Ставки букмекеров
Если отталкиваться от линии, которую выкатила букмекерская контора Фонбет, в этом матче нет очевидного фаворита. Ставки на победу Саудовской Аравии принимаются по коэффициенту 2.47, поставить на ничью можно за 3.18, а победа Австралии играется по котировке 2.95.
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сегодня, 21:00
Кроме того, аналитики убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Заключить пари на ТМ(2,5) предложено по коэффициенту 1.57, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
Турнирных задач участники этого поединка уже не преследуют. Саудовская Аравия, набравшая 20 очков, идет на втором месте с гарантией участия на чемпионате мира в Катаре. А вот австралийской сборной придется принять участие в стыковых поединках, поскольку команда обосновалась на третьей позиции рейтинга.
Отметим, что Саудовская Аравия не побеждала в двух последних матчах квалификации. После гостевого поражения от Японии (0:2) сборная не смогла обыграть в гостях Китай (1:1).
Австралия тоже показала неубедительные результаты, одержав только одну победу в пяти последних матчах квалификации – дом над Вьетнамом (4:0). Затем сборная разделила очки с Оманом (2:2) и уступила Японии (0:2).
Информация для ставок
- Соперники обменялись голами в 3 последних очных встречах
- Австралия забивала и пропускала голы в 3 предыдущих гостевых матчах квалификации
- Саудовская Аравия выиграла 8 из прошлых 10 матчей всех турниров на домашнем поле
Прогноз
В этом матче привлекательно выглядит ставка на «обе забьют – да», которую в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1,95.