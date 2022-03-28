Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболОтбор ЧМ-2022. Азия

Саудовская Аравия – Австралия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

вчера, 09:27
Австралия

Ставки букмекеров

Если отталкиваться от линии, которую выкатила букмекерская контора Фонбет, в этом матче нет очевидного фаворита. Ставки на победу Саудовской Аравии принимаются по коэффициенту 2.47, поставить на ничью можно за 3.18, а победа Австралии играется по котировке 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.493.223.12
Мелбет 2.42 3.20 3.04
1XBET 2.42 3.20 3.04

Кроме того, аналитики убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Заключить пари на ТМ(2,5) предложено по коэффициенту 1.57, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Турнирных задач участники этого поединка уже не преследуют. Саудовская Аравия, набравшая 20 очков, идет на втором месте с гарантией участия на чемпионате мира в Катаре. А вот австралийской сборной придется принять участие в стыковых поединках, поскольку команда обосновалась на третьей позиции рейтинга.

Отметим, что Саудовская Аравия не побеждала в двух последних матчах квалификации. После гостевого поражения от Японии (0:2) сборная не смогла обыграть в гостях Китай (1:1).

Австралия тоже показала неубедительные результаты, одержав только одну победу в пяти последних матчах квалификации – дом над Вьетнамом (4:0). Затем сборная разделила очки с Оманом (2:2) и уступила Японии (0:2).

Информация для ставок

  • Соперники обменялись голами в 3 последних очных встречах
  • Австралия забивала и пропускала голы в 3 предыдущих гостевых матчах квалификации
  • Саудовская Аравия выиграла 8 из прошлых 10 матчей всех турниров на домашнем поле

Прогноз

В этом матче привлекательно выглядит ставка на «обе забьют – да», которую в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1,95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.58 2.29
1XBET 1.58 2.29
Все комментарии
x3572gbtj52h
x3572gbtj52h
вчера в 10:52
Саудовская Аравия одержит победу.
7pa2tswsywpg
7pa2tswsywpg
вчера в 10:51
Саудовская Аравия выиграет матч.
izrafel
izrafel
вчера в 10:26
Сборная Саудовской Аравии уже обеспечила себе место на чемпионате Мира, забронировав за собой второе место в группе. А вот сборной Австралии еще предстоит борьба в четвертом этапе отбора. Так что этот матч уже не имеет никакой турнирной мотивации для команд. В игре когда уже ни одной из команд не важен итоговый результат, вполне может быть результативный поединок. Сборная Саудовской Аравии во всех домашних матчах этого отбора поражала ворота противника. Можно сыграть ИТ1Б (1)
Gahi
Gahi
вчера в 09:38
В этом матче скорее всего ожидается ничья и тотал меньше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 