Португалия – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (29.03.2022)

1648296070

вчера, 15:01

Ставки букмекеров

Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются португальцы. Загрузить на их победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае невероятной победы гостей порадует фантастический коэффициент 15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.75.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.67 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18. Обмен голами в этой игре стоит 2.65.

Форма команд

Португалия полуфинальную встречу провела на своем поле и без проблем переиграла пожаловавших в гости турков со счетом (3:1). Комфортный результат был добыт уже в первом тайме, где португальцам дважды удалось отметиться в воротах соперника.

Северная Македония сотворила настоящую сенсацию, лишив возможности чемпиона Европы Италию второй раз кряду отправиться на Чемпионат мира. Коллектив всю игру терпел натиск хозяев поля и в компенсированное время смог организовать опасную атаку, которая завершилась красивейшим голом и привела к итоговой победе (1:0).

Информация для ставок

Португалия выиграла четыре из пяти последних домашних игр

Беспроигрышная выездная серия Северной Македонии насчитывает четыре матча (три победы и ничья)

Минувшая очная встреча состоялась 10 лет назад и завершилась победой Португалии (1:0)

Четыре из пяти последних поединков с участием Северной Македонии закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нет сомнений, что Португалия победит и завоюет заветную путевку в Катар. Легко не будет, но верим в успех хозяев с разницей минимум в два мяча. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.