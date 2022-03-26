Португалия – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (29.03.2022)

Ставки букмекеров
Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются португальцы. Загрузить на их победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае невероятной победы гостей порадует фантастический коэффициент 15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.75.
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29 марта 2022, 21:45
вторник
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.67 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18. Обмен голами в этой игре стоит 2.65.
Форма команд
Португалия полуфинальную встречу провела на своем поле и без проблем переиграла пожаловавших в гости турков со счетом (3:1). Комфортный результат был добыт уже в первом тайме, где португальцам дважды удалось отметиться в воротах соперника.
Северная Македония сотворила настоящую сенсацию, лишив возможности чемпиона Европы Италию второй раз кряду отправиться на Чемпионат мира. Коллектив всю игру терпел натиск хозяев поля и в компенсированное время смог организовать опасную атаку, которая завершилась красивейшим голом и привела к итоговой победе (1:0).
Информация для ставок
- Португалия выиграла четыре из пяти последних домашних игр
- Беспроигрышная выездная серия Северной Македонии насчитывает четыре матча (три победы и ничья)
- Минувшая очная встреча состоялась 10 лет назад и завершилась победой Португалии (1:0)
- Четыре из пяти последних поединков с участием Северной Македонии закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Нет сомнений, что Португалия победит и завоюет заветную путевку в Катар. Легко не будет, но верим в успех хозяев с разницей минимум в два мяча. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.