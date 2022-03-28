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Боливия – Бразилия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

вчера, 16:50
Бразилия

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа Боливии играется по коэффициенту 6.05, поставить на ничью можно з 4.30, а победа Бразилии доступна по котировке 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.724.041.57
Фонбет 6.60 4.00 1.53
Мелбет 5.85 4.34 1.55
1XBET 5.85 4.34 1.55

Также эксперты считают, что у сборных больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Боливия бесславно завершает квалификацию в Южной Америке. За 17 сыгранных туров сборная одержала только четыре победы и три ничьи, проиграв 10 матчей своим соперникам.

Как итог, боливийцы накопили 15 баллов, которые располагают их на предпоследнем месте рейтинга. Кроме того, команда терпела неудачи в трех последних играх отбора: Венесуэла (1:4), Чили (2:3) и Колумбия (0:3).

Бразилия завершает отборочный цикл без поражений. У команды 13 побед и три ничьи, а 42 набранных очка, делают ее единоличным лидером рейтинга с гарантиями выступления на турнире в Катаре.

Отметим, что в двух последних турах квалификации бразильцы без пропущенных голов разгромили сборные Парагвая (4:0) и Чили (4:0).

Информация для ставок

  • В 4 последних домашних матчах Боливии сыграла ставка ТБ(2,5)
  • Бразилия забивала минимум 3 гола в 4 из прошлых 5 матчей против Боливии
  • Боливия проиграла 4 из прошлых 5 поединков против сборной Бразилии

Прогноз

Оптимальным вариантом пари на этот матч видится ТБ(2,5) голов, который в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.39 2.06 1.83 1.60 2.39
Фонбет 2.05 1.78
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 2.15 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:09
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:32
Завершается для боливийской сборной этот отборочный цикл. В целом, выступила сборная именно так, как большинство от них и ждало. Сейчас Боливия на 9-й позиции из 10-ти возможных, и с вероятностью 99% на ней уже и финишируют. С соперниками по проще очки набирали достаточно активно, и за 17 поединков 15 баллов в свою копилку отправили, ну а что касается матчей с бразильцами, аргентинцами, тут от поражений уворачиваться не получалось....
Бразильская сборная уже достаточно давно гарантировала себе путевку в Катар. Но бразильцы не собираются останавливаться, и продолжают выкладываться по полной программе в каждом матче. Ну и плюс у подопечных Тите имеется мотивация стать победителями этой квалификации, и не отдать первое место аргентинцам.....
Букмекеры выставляют на бразильцев в этом поединке очень даже неплохой коэффициент, вот собственно я и решил, ничего тут этакого не придумывать и просто заиграть викторию явного фаворита. Далеко не факт что гости тут одержат крупную победу типа - 3:0, 4:0, но на классе в 1-2 мяча явно управу на соперника найдут. Моя ставка: победа Бразилии.
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