Боливия – Бразилия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа Боливии играется по коэффициенту 6.05, поставить на ничью можно з 4.30, а победа Бразилии доступна по котировке 1.53.
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завтра, 02:30
Также эксперты считают, что у сборных больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
Боливия бесславно завершает квалификацию в Южной Америке. За 17 сыгранных туров сборная одержала только четыре победы и три ничьи, проиграв 10 матчей своим соперникам.
Как итог, боливийцы накопили 15 баллов, которые располагают их на предпоследнем месте рейтинга. Кроме того, команда терпела неудачи в трех последних играх отбора: Венесуэла (1:4), Чили (2:3) и Колумбия (0:3).
Бразилия завершает отборочный цикл без поражений. У команды 13 побед и три ничьи, а 42 набранных очка, делают ее единоличным лидером рейтинга с гарантиями выступления на турнире в Катаре.
Отметим, что в двух последних турах квалификации бразильцы без пропущенных голов разгромили сборные Парагвая (4:0) и Чили (4:0).
Информация для ставок
- В 4 последних домашних матчах Боливии сыграла ставка ТБ(2,5)
- Бразилия забивала минимум 3 гола в 4 из прошлых 5 матчей против Боливии
- Боливия проиграла 4 из прошлых 5 поединков против сборной Бразилии
Прогноз
Оптимальным вариантом пари на этот матч видится ТБ(2,5) голов, который в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.80.
Бразильская сборная уже достаточно давно гарантировала себе путевку в Катар. Но бразильцы не собираются останавливаться, и продолжают выкладываться по полной программе в каждом матче. Ну и плюс у подопечных Тите имеется мотивация стать победителями этой квалификации, и не отдать первое место аргентинцам.....
Букмекеры выставляют на бразильцев в этом поединке очень даже неплохой коэффициент, вот собственно я и решил, ничего тут этакого не придумывать и просто заиграть викторию явного фаворита. Далеко не факт что гости тут одержат крупную победу типа - 3:0, 4:0, но на классе в 1-2 мяча явно управу на соперника найдут. Моя ставка: победа Бразилии.
Бразильская сборная уже достаточно давно гарантировала себе путевку в Катар. Но бразильцы не собираются останавливаться, и продолжают выкладываться по полной программе в каждом матче. Ну и плюс у подопечных Тите имеется мотивация стать победителями этой квалификации, и не отдать первое место аргентинцам.....
Букмекеры выставляют на бразильцев в этом поединке очень даже неплохой коэффициент, вот собственно я и решил, ничего тут этакого не придумывать и просто заиграть викторию явного фаворита. Далеко не факт что гости тут одержат крупную победу типа - 3:0, 4:0, но на классе в 1-2 мяча явно управу на соперника найдут. Моя ставка: победа Бразилии.