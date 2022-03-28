Боливия – Бразилия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

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вчера, 16:50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа Боливии играется по коэффициенту 6.05, поставить на ничью можно з 4.30, а победа Бразилии доступна по котировке 1.53.

Также эксперты считают, что у сборных больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Боливия бесславно завершает квалификацию в Южной Америке. За 17 сыгранных туров сборная одержала только четыре победы и три ничьи, проиграв 10 матчей своим соперникам.

Как итог, боливийцы накопили 15 баллов, которые располагают их на предпоследнем месте рейтинга. Кроме того, команда терпела неудачи в трех последних играх отбора: Венесуэла (1:4), Чили (2:3) и Колумбия (0:3).

Бразилия завершает отборочный цикл без поражений. У команды 13 побед и три ничьи, а 42 набранных очка, делают ее единоличным лидером рейтинга с гарантиями выступления на турнире в Катаре.

Отметим, что в двух последних турах квалификации бразильцы без пропущенных голов разгромили сборные Парагвая (4:0) и Чили (4:0).

Информация для ставок

В 4 последних домашних матчах Боливии сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Бразилия забивала минимум 3 гола в 4 из прошлых 5 матчей против Боливии

Боливия проиграла 4 из прошлых 5 поединков против сборной Бразилии

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