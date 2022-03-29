Чили – Уругвай. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2022)

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вчера, 10:01

Ставки букмекеров

Эксперты считают сборную Чили фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.10, а шансы Уругвая одержать викторию оценены в 3.40. Кроме того, заключить пари на ничью предложено по котировке 3.35.

Если же анализировать линию голов, то в ней с небольшим преимуществом идут ставки на низовой исход: ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Чили занимает седьмое место квалификации, располагая лишь теоретическими шансами на стыковые матчи. От заветной пятой позиции сборная отстает на два балла.

По ходу квалификации чилийские футболисты одержали только пять побед. Еще четыре игры они свели к ничейным результатам и восемь раз уступали соперникам. Отметим, что после гостевой победы в Боливии (3:2) сборная Чили без шансов уступила в гостях Бразилии (0:4).

Уругвая уже не преследует турнирных задач в квалификации. Сборная гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар благодаря успешной серии из трех побед. В этот период команда последовательно обыграла Парагвай (1:0), Венесуэлу (4:1) и Перу (1:0) в минувшем туре.

Выделим, что атака Уругвая в ходе отборочного цикла забила 20 голов, пропустив в ответ 22 мяч.

Информация для ставок

Сборная Чили проиграла 2 прошлых матчей квалификации на своем поле

Уругвай проигрывал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей в отборочном цикле

Уругвай не проигрывал в 3 предыдущих очных встречах с Чили – 2 победы и ничья

Прогноз

Сборные Чили и Уругвая обменивались голами в двух последних очных встречах. Учитывая атакующий потенциал команд, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.