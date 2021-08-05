«Оуд-Хеверли» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.08.2021)

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вчера, 17:39

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам третий тур чемпионата Бельгии. «Оуд-Хеверли» ждет в гости «Шарлеруа». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается по коэффициенту 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» первые два матча в чемпионате Бельгии сыграл вничью, набрав два очка. Команда уже в этом матче постарается набрать три очка и продвинуть себя по турнирной таблице, которая еще не сформировалась из-за малого количества матчей. В матче с «Шарлеруа» у коллектива есть хороший шанс попытаться навязать свою игру и провести матч с преимуществом в свою пользу. Последние два матча команда сыграла вничью с «Серкль Брюгге» (1:1) и «Зюлте- Варегемом» (1:1).

«Шарлеруа» набрал четыре пункта в первых двух матчах, что является неплохим результатом, учитывая не самые стабильные выступления коллектива в прошлом сезоне. Клуб имеет хороший тренерский штаб, который готов привести команду к высоким местам по итогам сезона и поставить коллективу грамотный и красивый футбол. В прошлой игре «Шарлеруа» сыграл вничью с «Сент-Трюйденом» (0:0), а туром ранее обыграл «Остенде» на выезде (3:0).

Информация для ставок

«Шарлеруа» выиграл только один матч из десяти последних, а «Оуд-Хеверли» смогл одержать победу в трех матчах

Семь из десяти последних матчей «Оуд-Хеверли» закончились исходом «обе забьют»

«Шарлеруа» выиграл только один матч на выезде с «Оуд-Хеверли» из пяти последних

Последние три матча между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды еще не проигрывали в этом чемпионате, поэтому мы предполагаем, что в этом матче очень вероятна ничья. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что команды не выявят победителя, по коэффициенту 3.55.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в чемпионате Украины.