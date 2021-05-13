«Падерборн» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.05.2021)

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сегодня, 21:01

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Падерборн» ждет в гости «Гройтер Фюрт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Гройтер Фюрт». Команда играет гостевой поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2. Победа «Падерборна» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.88.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.56. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.51.

Форма команд

«Падерборн» идет на восьмом месте и уже не претендует на повышение в классе. В то же время и от зоны вылета коллектив находится далеко, поэтому доигрывает сезон без серьезных турнирных задач. В прошлой игре «Падерборн» обыграл «Эрцгебирге Ауэ» (8:3), а туром ранее переиграли «Фортуну» (2:1).

«Гройтер Фюрт» продолжает борьбу за возможность повыситься в классе и перейти в Бундеслигу. Команда находится на третьей строчке в турнирной таблице и на три очка опережает ближайшего преследователя («Гамбург»). В прошлом туре обыграли «Эрцгебирге Ауэ» (3:0), а еще туром ранее «Оснабрюк» (1:0). В текущем туре обязательно нужна победа и коллектив Штефана Ляйтля сделает все возможное, чтобы ее добиться.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Падерборна» составляет пять матчей

«Гройтер Фюрт» не может выиграть у «Падерборна» на выезде четыре игры подряд

Восемь последних встреч команд из 10 завершились исходом ТБ 2.5

2.5 Игра первого круга завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Гости будут более мотивированы и сделают все возможное для победы в этом поединке. Сделать ставку на победу «Гройтер Фюрта» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.