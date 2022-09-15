«Пари НН» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (18.09.2022)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Пари НН». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Оренбурга» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Пари НН» сделал выводы после неудачного выступления на старте сезона и сейчас имеет серию без поражений в нескольких матчах подряд. Перед стартом очередного тура команда занимает восьмое место с 12 набранными баллами и ей вполне по силам добиться очередной победы, против «Оренбурга», который явно не блещет результатами. В кубке России «Пари НН» обыграл «Химки» в серии пенальти (2:1), а в чемпионате одолел на выезде «Ахмат» (3:1).

«Оренбург» проиграл большинство матчей в чемпионате России и набрал лишь девять очков. Главной задачей команды является сохранение места в РПЛ , что на данный момент не угрожает клубу. В матче кубка России «Оренбург» проиграл на выезде «Ростову» (1:3), а в РПЛ был разгромлен в Санкт-Петербурге «Зенитом» (0:8).

Информация для ставок

«Пари НН» не знает поражений уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Оренбург» проиграл семь из десяти матчей во всех турнирах

«Оренбург» выиграл три из пяти последних поединков с «Пари НН»

Прогноз

«Пари НН» находится на кураже и уже давно не проигрывает. Предполагаем, что в этот раз у команды не возникнет проблем с «Оренбургом». Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.