«Пари Сен-Жермен» — «Ницца». Прогноз на матч чемпионата Франции (13.02.2021)

В 25-м туре Лиги 1 ПСЖ сыграет дома против «Ниццы». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Вероятность победы ПСЖ в этой игре букмекерская контора Бетсити оценила коэффициентом 1.22. Поставить на сенсационную победу «Ниццы» можно по котировке 14.00, ничья идет за 7.70.
На результативность матча в линии букмекера доступны такие ставки: тотал меньше 3,5 голов – 1.93, больше – 2.02.
Форма команд
На уходящей неделе ПСЖ победил «Кан» (1:0) в гостях и прошел в 1/16 финала Кубка Франции. В чемпионате парижане выиграли два прошлых матча — с «Нимом» (3:0) и «Марселем» (2:0). Подопечные Маурисио Почеттино остаются на третьем месте турнирной таблицы. Лидеру «Лиллю» команда уступает на три балла, а дистанция от «Лиона» сосавляет один балл. В этой игре ПСЖ вновь не сможет рассчитывать на Неймара, который травмировался в кубковой встрече с «Каном» (1:0).
«Ницца» тоже отметилась победой в Кубке Франции, обыграв в гостях «Ним» (3:1). В Лиге 1 «орлы» 7 февраля устроили «теплый» прием «Анже», разгромив соперника на своем поле (3:0). Перед этим команда поочередно проиграла «Сент-Этьену» (0:1) и «Монако» (1:2). В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» базируется на 13-м месте, набрав 29 очков. Борьба за выживание клубу пока не грозит.
В матче первого круга чемпионата у ПСЖ не возникло проблем с «Ниццей», которая была обыграна со счетом 3:0.
Информация для ставок
- ПСЖ победил «Ниццу» в четырех из пяти прошлых матчей
- Только в одной из пяти предыдущих встреч соперников забивалось четыре и больше голов
- ПСЖ за пять прошлых матчей на своем поле пропустил только один мяч
Прогноз
Несмотря на определенные кадровые потери, ПСЖ вряд ли допустит осечку в этой игре. Столичному клубу нужно настигать прямых конкурентов в борьбе за чемпионство.
«Ницца» в этом чемпионате играет отрезками, а во встречах с фаворитами лиги «орлы» зачастую уступают. Предлагаем сыграть комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТМ (4,5) с коэффициентом 1.80 в БК Бетсити.