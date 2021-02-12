«Пари Сен-Жермен» — «Ницца». Прогноз на матч чемпионата Франции (13.02.2021)

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сегодня, 04:43

В 25-м туре Лиги 1 ПСЖ сыграет дома против «Ниццы». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Вероятность победы ПСЖ в этой игре букмекерская контора Бетсити оценила коэффициентом 1.22. Поставить на сенсационную победу «Ниццы» можно по котировке 14.00, ничья идет за 7.70.

На результативность матча в линии букмекера доступны такие ставки: тотал меньше 3,5 голов – 1.93, больше – 2.02.

Форма команд

На уходящей неделе ПСЖ победил «Кан» (1:0) в гостях и прошел в 1/16 финала Кубка Франции. В чемпионате парижане выиграли два прошлых матча — с «Нимом» (3:0) и «Марселем» (2:0). Подопечные Маурисио Почеттино остаются на третьем месте турнирной таблицы. Лидеру «Лиллю» команда уступает на три балла, а дистанция от «Лиона» сосавляет один балл. В этой игре ПСЖ вновь не сможет рассчитывать на Неймара, который травмировался в кубковой встрече с «Каном» (1:0).

«Ницца» тоже отметилась победой в Кубке Франции, обыграв в гостях «Ним» (3:1). В Лиге 1 «орлы» 7 февраля устроили «теплый» прием «Анже», разгромив соперника на своем поле (3:0). Перед этим команда поочередно проиграла «Сент-Этьену» (0:1) и «Монако» (1:2). В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» базируется на 13-м месте, набрав 29 очков. Борьба за выживание клубу пока не грозит.

В матче первого круга чемпионата у ПСЖ не возникло проблем с «Ниццей», которая была обыграна со счетом 3:0.

Информация для ставок

ПСЖ победил «Ниццу» в четырех из пяти прошлых матчей

победил «Ниццу» в четырех из пяти прошлых матчей Только в одной из пяти предыдущих встреч соперников забивалось четыре и больше голов

ПСЖ за пять прошлых матчей на своем поле пропустил только один мяч

Прогноз

Несмотря на определенные кадровые потери, ПСЖ вряд ли допустит осечку в этой игре. Столичному клубу нужно настигать прямых конкурентов в борьбе за чемпионство.