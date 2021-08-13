ПСЖ – «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2021)

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вчера, 11:57

Во втором туре чемпионата Франции ПСЖ на стадионе «Парк-де-Пренс» сыграет против «Страсбура». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 14 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерского сервиса Мелбет практически не сомневаются в успехе хозяев предстоящего поединка. Поставить на победу ПСЖ можно по коэффициенту 1.23, ничья котируется в 7.30, а победа «Страсбура» доступна за 12.50.

Букмекер также уверен, что в Париже команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) помечен коэффициентом 1.39, ТМ (2,5) – 2.90.

Форма команд

В новом сезоне ПСЖ уже провел два официальных поединка. В первом матче подопечные Маурисио Почеттинно проиграли «Лиллю» (0:1), уступив оппоненту Суперкубок Франции.

В стартовом поединке Лиги 1 парижане отправились в гости к «Труа», где была оформлена скромная победа (2:1).

«Страсбур» начал новый созыв в чемпионате Франции с провала. Команда в стартовом туре принимала дома «Анже» и считалась уверенным фаворитом этой встречи. Но этот статус не позволил хозяевам разжиться очками – поражение 0:2.

Информация для ставок

• ПСЖ побеждал и забивал по 4 гола в двух прошлых встречах со «Страсбуром»

• «Страсбур» проигрывал в 7 из 10 последних поединках против ПСЖ

• В 3 из 4 предыдущих очных встречах соперников прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Страсбур» сейчас явно не в той форме, которая может позволить ему дать достойный отпор ПСЖ в гостях. Предлагаем ставку на фору (-1,5) ПСЖ по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Бохума» в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом».