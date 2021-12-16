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«Париж» — «Лион». Прогноз на матч Кубка Франции (17.12.2021)

16 декабря 2021, 17:52

На стадии 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Париж» и «Лион». Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 17 декабря 2021 года.

Франция. Кубок 2021/2022
Париж
Лион
- : -
матч отменен
17 декабря 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.504.271.51
Мелбет 6.25 4.68 1.39
1XBET 5.10 4.36 1.50
BetBoom 6.80 4.65 1.47

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Лион» одержит победу в основное время в предстоящем матче. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.46, ничья котируется в 4.22, а победа «Парижа» идет по цене 6.30.

Форма команд

«Париж» уже преодолел два раунда Кубка Франции. Также столичная команда намерена перейти в Лигу 1 по итогам этого сезона.

Во втором дивизионе «Париж» сейчас занимает четвертое место, отставая от лидера «Аяччо» на два балла.

«Лион» сейчас в плохой форме. Серия без побед у этой команды достигла четырех поединков во всех турнирах. В предыдущем туре Лиги 1 «ткачи» разошлись миром в гостях с «Лиллем» (0:0), оставшись на 13-м месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

ФК «Париж» выиграл 3 последних матча на своем поле
• «Лион» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках
• «Лион» обеспечил выигрыш ставки на ТБ (2,5) в 3 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз

ФК «Париж» наверняка намерен дать бой фавориту и проверить свои возможности на фоне представителя Лиги 1. Парижане результативно играют дома в атаке, а «Лион» должен организовать свои голы благодаря атакующей мощи. Поэтому рекомендуем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.61 1.79 2.03
Мелбет 2.44 1.44
1XBET 6.52 1.13
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Gahi
Gahi
16 декабря 2021 в 21:37
Победа команды "Лион" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 18:02
Лион фаворит матча
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