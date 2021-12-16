«Париж» — «Лион». Прогноз на матч Кубка Франции (17.12.2021)

1639666355

16 декабря 2021, 17:52

На стадии 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Париж» и «Лион». Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 17 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Лион» одержит победу в основное время в предстоящем матче. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.46, ничья котируется в 4.22, а победа «Парижа» идет по цене 6.30.

Форма команд

«Париж» уже преодолел два раунда Кубка Франции. Также столичная команда намерена перейти в Лигу 1 по итогам этого сезона.

Во втором дивизионе «Париж» сейчас занимает четвертое место, отставая от лидера «Аяччо» на два балла.

«Лион» сейчас в плохой форме. Серия без побед у этой команды достигла четырех поединков во всех турнирах. В предыдущем туре Лиги 1 «ткачи» разошлись миром в гостях с «Лиллем» (0:0), оставшись на 13-м месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

• ФК «Париж» выиграл 3 последних матча на своем поле

• «Лион» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках

• «Лион» обеспечил выигрыш ставки на ТБ (2,5) в 3 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз