«Париж» — «Лион». Прогноз на матч Кубка Франции (17.12.2021)

На стадии 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Париж» и «Лион». Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 17 декабря 2021 года.
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матч отменен
17 декабря 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что «Лион» одержит победу в основное время в предстоящем матче. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.46, ничья котируется в 4.22, а победа «Парижа» идет по цене 6.30.
Форма команд
«Париж» уже преодолел два раунда Кубка Франции. Также столичная команда намерена перейти в Лигу 1 по итогам этого сезона.
Во втором дивизионе «Париж» сейчас занимает четвертое место, отставая от лидера «Аяччо» на два балла.
«Лион» сейчас в плохой форме. Серия без побед у этой команды достигла четырех поединков во всех турнирах. В предыдущем туре Лиги 1 «ткачи» разошлись миром в гостях с «Лиллем» (0:0), оставшись на 13-м месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
• ФК «Париж» выиграл 3 последних матча на своем поле
• «Лион» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках
• «Лион» обеспечил выигрыш ставки на ТБ (2,5) в 3 из прошлых 5 гостевых матчей
Прогноз
ФК «Париж» наверняка намерен дать бой фавориту и проверить свои возможности на фоне представителя Лиги 1. Парижане результативно играют дома в атаке, а «Лион» должен организовать свои голы благодаря атакующей мощи. Поэтому рекомендуем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.