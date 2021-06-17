«Пласа Колония» — «Ливерпуль». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (17.06.2021)

1623897476

вчера, 05:37

«Пласа Колония» сыграет против «Ливерпуля» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Пласа Колонии» представлена коэффициентом 3.00.

Форма команд

«Пласа Колония» находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 10 баллами в активе. На счету команды 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. «Пласа» забила меньше всех команд из первой четвёрки (7 голов), но также пропустила меньше всех в топ-4 (4 гола).

«Ливерпуль» набрал 12 баллов и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. На счету клуба 4 победы и 1 поражение. Команда играет в яркий атакующий футбол, 17 забитых мячей в 5 матчах только подтверждают этот факт. При этом за 5 туров лидеры чемпионата пропустили 6 голов.

Информация для ставок

«Пласа Колония» проиграла один матч из последних пяти

«Ливерпуль» выиграл три матча подряд

«Пласа» пропустила четыре гола в пяти последних играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Пласа Колонии» по коэффициенту 1.53. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.75.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в матче «Слуцк» — «Шахтёр» Солигорск.