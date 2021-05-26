«Полесье» — «Горняк-Спорт». Прогноз на матч Первой лиги Украины (26.05.2021)

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сегодня, 12:03

В очередном туре второго по силе чемпионата Украины «Полесье» сыграет с футбольным клубом «Горняк-Спорт». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Игра двух команд из нижней части турнирной таблицы, а потому явных предпочтений у букмекеров нет. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.28. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Полесье» пребывает на 11-м месте в турнирной таблице, на безопасном расстоянии от зоны вылета. Команда плохо проводит последние игры, из-за этого образовалась длительная безвыигрышная серия, которую команда попытается прервать в ближайшем матче. В прошлом туре проиграли «Ниве» (0:2), а туром ранее «Авангарду» (1:2).

«Горняк-Спорт» еще в осенней части шел среди лидеров чемпионата, но перед зимней паузой случились проблемы финансового плана, поэтому клуб вынужден был полностью обновить состав команды, которая теперь находится на девятой позиции в таблице. Не задались у команды и игры в последних турах – поражения «Авангарду» и «Волыни» с одинаковым счетом 0:2.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Полесья» насчитывает пять матчей, «Горняка» — четыре

«Горняк-Спорт» пропускает в свои ворота в последних шести матчах из семи

Игра первого круга завершилась победой «Полесья» (2:0)

«Полесье» дома не может забить больше одного мяча в девяти играх к ряду

Прогноз

Игра соседей по турнирной таблице обещает стать упорной и достаточно равной. Ожидаем здесь борьбу на каждом участке поля, поэтому рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Мелбет.

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