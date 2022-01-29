«Понферрадина» — «Тенерифе». Прогноз на матч Испанской Сегунды (30.01.2022)

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вчера, 16:53

30 января 2022 года «Понферрадина» играет против «Тенерифе». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров является «Понферрадина». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.80 и на победу «Тенерифе» по 3.20. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 2.17.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Понферрадины» пятая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У коллектива 11 побед, восемь ничьих и пять поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 21 мяч. В последних встречах «Понферрадина» показывает неплохой уровень игры, клуб победил «Уэску» со счетом 1:2, а также сыграл вничью с «Сарагосой» 0:0 и проиграл «Реал Овьедо» 2:0.

«Тенерифе» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 18 мячей. В последних встречах «Тенерифе» выглядит очень хорошо и регулярно набирает очки в Сегунде — победа над «Реал Овьедо» со счетом 4:0, а также ничья с «Аморебьетой» 1:1 и поражение от «Лас-Пальмаса» 0:1.

Информация для ставок

«Тенерифе» выиграл два матча из последних пяти

«Понферрадина» выиграла один матч из последних пяти

У «Тенерифе» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Понферрадина» по коэффициенту 5.70. Несмотря на последние матчи этого клуба, у него есть хорошие шансы на то, чтобы заработать здесь три очка. «Тенерифе» побеждает, но играет не лучшим образом.