«Понферрадина» — «Тенерифе». Прогноз на матч Испанской Сегунды (30.01.2022)

30 января 2022 года «Понферрадина» играет против «Тенерифе». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Испании.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров является «Понферрадина». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.80 и на победу «Тенерифе» по 3.20. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 2.17.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Понферрадины» пятая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У коллектива 11 побед, восемь ничьих и пять поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 21 мяч. В последних встречах «Понферрадина» показывает неплохой уровень игры, клуб победил «Уэску» со счетом 1:2, а также сыграл вничью с «Сарагосой» 0:0 и проиграл «Реал Овьедо» 2:0.
«Тенерифе» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 18 мячей. В последних встречах «Тенерифе» выглядит очень хорошо и регулярно набирает очки в Сегунде — победа над «Реал Овьедо» со счетом 4:0, а также ничья с «Аморебьетой» 1:1 и поражение от «Лас-Пальмаса» 0:1.
Информация для ставок
- «Тенерифе» выиграл два матча из последних пяти
- «Понферрадина» выиграла один матч из последних пяти
- У «Тенерифе» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Понферрадина» по коэффициенту 5.70. Несмотря на последние матчи этого клуба, у него есть хорошие шансы на то, чтобы заработать здесь три очка. «Тенерифе» побеждает, но играет не лучшим образом.