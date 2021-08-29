«Портимоненси» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

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сегодня, 15:32

В четвертом туре чемпионата Португалии «Портимоненси» на своем поле сыграет против «Пасуш де Феррейры». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на игру.

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры считают хозяев поля умеренным фаворитом. Разместить ставки на победу «Портимоненси» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.20. За ничью предложена котировка 3.26, а вероятность победы «Пасуш де Феррейры» оценивается в 3.50.

Что касается голов, то здесь аналитики сервиса не ожидают высокой результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.46.

Форма команд

По итогам трех первых туров чемпионата Португалии футболисты «Портимоненси» смогли набрать шесть очков. Команда одержала сухие победы в гостевых встречах с «Виторией» (1:0) и «Тонделой» (3:0), а также проиграла на своем поле «Жил Висенте» (0:1). В турнирной таблице лиги «Портимоненси» обосновался на промежуточном восьмом месте.

У «Пасуш де Феррейры» результаты первых игр скромней. Гости грядущего противостояния оформили только одну победу, обыграв в стартовом туре дома «Фамаликау» (2:0), а в играх против «Боавишты» (0:3) и «Эшторила» (1:3) были зафиксированы крупные поражения.

Также «Пасуш де Феррейра» не смогла квалифицироваться в групповую стадию Лиги конференций УЕФА . Команда победила на домашней арене «Тоттенхэм» (1:0), но затем уступила сопернику в ответной игре (0:3).

Информация для ставок

«Портимоненси» не побеждал в 5 прошлых домашних матчах чемпионата

В 3 из 4 прошлых очных встреч команд прошла ставка ТМ(2,5)

«Портимоненси» не проигрывал сопернику в 3 последних матчах на своем поле – 2 победы и 1 ничья

Прогноз

«Портимоненси» успешно играет против «Пасуш де Феррейры» на домашней арене. Но ставку на чистую победу хозяев заигрывать небезопасно, поэтому предлагаем комбинированное пари – 1Х и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.50 в БК Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Дженоа» в матче с «Наполи».