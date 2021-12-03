«Портимоненси» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (03.12.2021)

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сегодня, 13:43

В 13-м туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет в гостях против «Портимоненси». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 3 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Порту» в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев в линии БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.41, за ничью предложена котировка 4.70, а победа «Портимоненси» идет по котировке 8.10.

Если рассматривать линию голов, то в ней небольшие симпатии экспертов на стороне результативного исхода противостояния. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Портимоненси» поднялся на шестое место в турнирной таблице португальской лиги. Команда одержала победы в двух прошлых турах, последовательно обыграв «Белененсеш» (2:0) и «Фамаликау» (3:0). Так хозяева грядущей встречи реабилитировались за два поражения кряду, которые они потерпели в противостояниях с «Эшторилом» (0:2) и «Брагой» (0:3).

«Порту» лидирует в общем зачете чемпионата, но преимущество над «Спортингом» у команды лишь условное. При этом в 12-и турах лиги «драконы» взяли 10 побед и две ничьи, забив в общей сложности 30 голов, что является вторым результатом первенства.

В предыдущем туре чемпионата «Порту» разобрался дома с «Гимарайншем» (2:1), а в Лиге чемпионов команда уступила в гостях «Ливерпулю» (0:2), поставив под сомнение проход в плей-офф турнира, который решится в последнем туре по итогам домашнего противостояния с «Атлетико».

Информация для ставок

У «Порту» серия без поражений в чемпионате достигла 40 матчей

В 11 из последних 12 очных встреч команд прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Порту» побеждал в 6 прошлых матчах с «Портимоненси»

Прогноз