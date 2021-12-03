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«Портимоненси» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (03.12.2021)

сегодня, 13:43

В 13-м туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет в гостях против «Портимоненси». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 3 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.984.691.41
Мелбет 8.70 4.90 1.37

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Порту» в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев в линии БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.41, за ничью предложена котировка 4.70, а победа «Портимоненси» идет по котировке 8.10.

Если рассматривать линию голов, то в ней небольшие симпатии экспертов на стороне результативного исхода противостояния. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Портимоненси» поднялся на шестое место в турнирной таблице португальской лиги. Команда одержала победы в двух прошлых турах, последовательно обыграв «Белененсеш» (2:0) и «Фамаликау» (3:0). Так хозяева грядущей встречи реабилитировались за два поражения кряду, которые они потерпели в противостояниях с «Эшторилом» (0:2) и «Брагой» (0:3).

«Порту» лидирует в общем зачете чемпионата, но преимущество над «Спортингом» у команды лишь условное. При этом в 12-и турах лиги «драконы» взяли 10 побед и две ничьи, забив в общей сложности 30 голов, что является вторым результатом первенства.

В предыдущем туре чемпионата «Порту» разобрался дома с «Гимарайншем» (2:1), а в Лиге чемпионов команда уступила в гостях «Ливерпулю» (0:2), поставив под сомнение проход в плей-офф турнира, который решится в последнем туре по итогам домашнего противостояния с «Атлетико».

Информация для ставок

  • У «Порту» серия без поражений в чемпионате достигла 40 матчей
  • В 11 из последних 12 очных встреч команд прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Порту» побеждал в 6 прошлых матчах с «Портимоненси»

Прогноз

Близость прямых конкурентов в турнирной таблице обязует «Порту» побеждать в предстоящей игре, несмотря на выездной статус поединка. У «Портимоненси» наметилась положительная динамика, но беда хозяев в том, что они стабильно уступают «драконам» в очных встречах. Рекомендуем комбинированную ставку на победу «Порту» и ТБ(1,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 1.98 1.91 1.56 2.53
Мелбет 2.01 1.89
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:51
Порту выиграет этот матч
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