«Портимоненси» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2021)

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вчера, 15:09

В рамках второго тура чемпионата Португалии состоится матч «Портимоненси» — «Жил Висенте». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на поединок, который пройдет 15 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская компания Фонбет предложила такие коэффициенты: победа «Портимоненси» идет по коэффициенту 2.43, ничью можно взять по коэффициенту 3.16, а победа «Жил Висенте» доступна по коэффициенту 3.13.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТБ (2,5) – 2.53.

Форма команд

Новый сезон португальской лиги футболисты «Портимоненси» начали успешно. В стартовом туре команда отправилась в гости к «Гимарайншу». Там ей удалось оформить победу с минимальным счетом (1:0). Менее удачно «Портимоненси» провел поединки первых этапов Кубке португальской лиги. После домашней победы над «Академикой» (2:1) клуб уступил на выезде «Боавиште» и досрочно закончил выступления в турнире.

«Жил Висенте» начал выступления в чемпионате Португалии с победы. В домашней встрече против «Боавишты» гости грядущего поединка отправили в ворота соперника три безответных гола. По схожему с «Портимоненси» сценарию для «Жил Висенте» прошли поединки Кубка португальской лиги. После гостевой победы над «Тонделой» (1:0) команда проиграла в гостях «Пасуш де Феррейре» по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

В 6 их 7 прошлых матчей «Портимоненси» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)

«Жил Висенте» побеждал в 5 из 6 последних поединков лиги

В 3 из 4 предыдущих очных встреч команд больше двух голов не забивалось

Прогноз

Встречаются соперники сопоставимые по уровню, что и подтверждает линия букмекеров, в которой фаворит не определен. В очных противостояниях «Портимоненси» и «Жил Висенте» стабильно обыгрывают друг друга. Учитывая фактор домашней арены, предлагаем ставку на нулевую фору гостей, которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.72.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча чемпионата Португалии.