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«Портимоненси» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2021)

вчера, 15:09

В рамках второго тура чемпионата Португалии состоится матч «Портимоненси» — «Жил Висенте». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на поединок, который пройдет 15 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.223.24
Мелбет 2.50 3.07 3.27

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская компания Фонбет предложила такие коэффициенты: победа «Портимоненси» идет по коэффициенту 2.43, ничью можно взять по коэффициенту 3.16, а победа «Жил Висенте» доступна по коэффициенту 3.13.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТБ(2,5) – 2.53.

Форма команд

Новый сезон португальской лиги футболисты «Портимоненси» начали успешно. В стартовом туре команда отправилась в гости к «Гимарайншу». Там ей удалось оформить победу с минимальным счетом (1:0). Менее удачно «Портимоненси» провел поединки первых этапов Кубке португальской лиги. После домашней победы над «Академикой» (2:1) клуб уступил на выезде «Боавиште» и досрочно закончил выступления в турнире.

«Жил Висенте» начал выступления в чемпионате Португалии с победы. В домашней встрече против «Боавишты» гости грядущего поединка отправили в ворота соперника три безответных гола. По схожему с «Портимоненси» сценарию для «Жил Висенте» прошли поединки Кубка португальской лиги. После гостевой победы над «Тонделой» (1:0) команда проиграла в гостях «Пасуш де Феррейре» по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

  • В 6 их 7 прошлых матчей «Портимоненси» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Жил Висенте» побеждал в 5 из 6 последних поединков лиги
  • В 3 из 4 предыдущих очных встреч команд больше двух голов не забивалось

Прогноз

Встречаются соперники сопоставимые по уровню, что и подтверждает линия букмекеров, в которой фаворит не определен. В очных противостояниях «Портимоненси» и «Жил Висенте» стабильно обыгрывают друг друга. Учитывая фактор домашней арены, предлагаем ставку на нулевую фору гостей, которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.72.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча чемпионата Португалии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.88 1.57 2.53
Мелбет 1.57 2.47
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вчера в 21:11
Футбольный клуб «Жил Висенте» (Барселуш) с победой!
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вчера в 15:21
Футбольный клуб «Портимоненси» (Портиман) выиграет матч.
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