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«Порту» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.04.2021)

вчера, 10:28

«Порту» примет «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.523.621.75
Лига Ставок 5.20 3.50 1.77
Фонбет 5.20 3.60 1.80
Мелбет 5.25 3.62 1.82
BetBoom 5.27 3.53 1.79

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Челси» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на ничейный исход по 3.60, а на победу «Порту» по 4.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Порту» может проиграть золото португальской Примейры. Клуб расположился на второй строчке и набрал 57 пунктов. Команда выиграла 17 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла два матча. В активе команды 53 забитых и 24 пропущенных. В последних матчах «Порту» очень хорош, также команда смогла удивительным образом выбить «Ювентус» из ЛЧ.

«Челси» очень хорош при Томасе Тухеле. Немец смог поставить хороший футбол клубу. В течение длительного периода времени «синие» не пропускали, но все изменилось в недавнем матче против «Вест Бромвича». Клуб занимает четвертую строчку в таблице АПЛ. В активе «Челси» 14 побед, девять ничьих и семь поражений. Клуб забил 46 мячей и пропустил 30 голов. В последних матчах у «синих» не было проблем, за исключением поединка против «Вест Бромвича».

Информация для ставок

● «Челси» проиграл один матч из последних пяти во всех турнирах
● У «Порту» четыре победы в последних пяти матчах во всех турнирах
● «Порту» забил десять мячей за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе забьют и победа „Челси“» по коэффициенту 3.95. Также можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.63 2.37
Лига Ставок 2.11 1.74 1.61 2.33
Мелбет 1.68 2.38
BetBoom 2.16 1.73 1.65 2.31 1.32 3.58
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shlomo
shlomo
вчера в 11:13
Челси не проиграет...
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