«Порту» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.04.2021)

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вчера, 10:28

«Порту» примет «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Челси» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на ничейный исход по 3.60, а на победу «Порту» по 4.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Порту» может проиграть золото португальской Примейры. Клуб расположился на второй строчке и набрал 57 пунктов. Команда выиграла 17 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла два матча. В активе команды 53 забитых и 24 пропущенных. В последних матчах «Порту» очень хорош, также команда смогла удивительным образом выбить «Ювентус» из ЛЧ .

«Челси» очень хорош при Томасе Тухеле. Немец смог поставить хороший футбол клубу. В течение длительного периода времени «синие» не пропускали, но все изменилось в недавнем матче против «Вест Бромвича». Клуб занимает четвертую строчку в таблице АПЛ . В активе «Челси» 14 побед, девять ничьих и семь поражений. Клуб забил 46 мячей и пропустил 30 голов. В последних матчах у «синих» не было проблем, за исключением поединка против «Вест Бромвича».

Информация для ставок

● «Челси» проиграл один матч из последних пяти во всех турнирах

● У «Порту» четыре победы в последних пяти матчах во всех турнирах

● «Порту» забил десять мячей за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе забьют и победа „Челси“» по коэффициенту 3.95. Также можно поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.90.