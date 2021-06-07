Португалия — Израиль. Прогноз на товарищеский матч сборных (09.06.2021)

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вчера, 22:15

Сборные Португалии и Израиля сыграют в рамках товарищеского поединка. Этот матч запланирован на 9 июня 2021 года. Португалия автоматически считается фаворитом грядущего чемпионата Европы, кроме того, эта сборная уже пятый год является действующим победителем этого турнира. Матч будет очень интересным, несмотря на его статус товарищеского. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры назвали Португалию. Поставить на победу португальцев можно по коэффициенту 1.33. Еще одна актуальная ставка — победа Израиля по коэффициенту 9.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20.

Форма команд

У сборной Португалии собралось замечательное поколение молодых и талантливых футболистов. Капитаном команды является Криштиану Роналду. В последних матчах Португалия выглядит неплохо, но в привычном для себя стиле мало забивает. Португальцы в последнее время играли в основном против слабых соперников, практически все матчи были выиграны.

Сборная Израиля находится далеко не в лучшем состоянии. Сборная в последних матчах показывает неплохой футбол, но за исключением некоторых поединков, команда выглядит далеко не самой подготовленной. В товарищеском матче стоит ожидать боевой состав от Израиля, эта команда хочет показать все, на что способна, против действующего чемпиона Европы.

Информация для ставок

Израиль не проигрывает три матча подряд

Португалия не проигрывает вот уже пять матчей кряду

Израиль забил девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей меньше трех по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на то, что только Португалия забьет, по коэффициенту 1.09.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициент 1.85 в одном из матчей чемпионата Швеции.